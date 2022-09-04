Литературный фестиваль «Пильняковские чтения» посетило свыше 3 тысяч человек

В Ногинске прошел II Литературный фестиваль «Пильняковские чтения». Организаторами выступили общественно-политическая газета «Богородские Вести» и окружная Общественная палата при поддержке администрации Богородского округа.

Фестиваль посетило свыше 3 тысяч человек со всего Восточного Подмосковья. Жители Ногинска, Электростали, Павловского Посада, Электрогорска и других городов с удовольствием окунулись в атмосферу Богородского уезда начала ХХ века. В то время, когда в городе Ногинске жил и учился в мужской гимназии Борис Вогау. Под псевдонимом Пильняк он стал известен в России и за рубежом, стал первым председателем Всероссийского союза писателей.

Для гостей фестиваля было организовано более 20 интерактивных площадок, на которых гости писали гусиным пером, гладили 5-килограммовым утюгом, играли в русские народные игры на свежем воздухе, отмеряли зерно с помощью старинных весов и не только. А по дорожкам парка в это время прогуливались изящные пары в старинной одежде. Самое главное – все активности были реализованы в стилистике той эпохи. Даже говор ответственных за площадки слышался с вкраплениями старорусских словечек – всё для того, чтобы погружение в эпоху начала минувшего века было максимальным и полным.

В этот день работал музей «Квартира писателя», который знакомил всех желающих с бытом творческих людей начала минувшего века – на радость детворе, можно было не только посмотреть, но и потрогать каждый предмет.

Также на фестивале был представлен уникальный передвижной музей с раритетными, в том числе и прижизненными, изданиями Бориса Пильняка. По душе гостям пришлись и раритетные автомобили, которые предоставил основатель Военно-технического музея Вячеслав Фомичев.

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