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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Sati ETHNICA: премьера альбома LINEAGE

editor
By editor
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sati-lineage
Фото предоставлено PR-службой

«Lineage» – это не просто альбом, а мост между прошлым и настоящим, объединяющий древнюю духовность и современное звучание. В нем сплетаются сакральные мантры на санскрите, народные песни моего народа и авторские композиции, рожденные из глубокой связи с предками. Особое место занимает песня-плач, посвященная трагическому переселению черкесов в Османскую империю, наполненная болью и памятью поколений. Завершает альбом колыбельная, которую мы с моим отцом написали для моей дочери – как символ бережной передачи любви, традиций и мудрости через музыку.

«Lineage» – это звучание корней, оживающее в ритмах современной этники и электроники, это голос предков, звучащий сквозь века.

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