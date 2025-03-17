Sati ETHNICA: премьера альбома LINEAGE

«Lineage» – это не просто альбом, а мост между прошлым и настоящим, объединяющий древнюю духовность и современное звучание. В нем сплетаются сакральные мантры на санскрите, народные песни моего народа и авторские композиции, рожденные из глубокой связи с предками. Особое место занимает песня-плач, посвященная трагическому переселению черкесов в Османскую империю, наполненная болью и памятью поколений. Завершает альбом колыбельная, которую мы с моим отцом написали для моей дочери – как символ бережной передачи любви, традиций и мудрости через музыку.

«Lineage» – это звучание корней, оживающее в ритмах современной этники и электроники, это голос предков, звучащий сквозь века.