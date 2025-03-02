РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСанкт-ПетербургВ Санкт-Петербурге состоялся концерт Елены Князевой

В Санкт-Петербурге состоялся концерт Елены Князевой

editor
By editor
63
елена князева - концерт в петербурге
Фото предоставлено PR Елены Князевой

Уникальное музыкальное событие прошло в уютном баре Douglas, где состоялся незабываемый вечер, ставший по-настоящему волшебным благодаря концерту Елены Князевой. Этот вечер стал настоящим праздником для поклонников отечественной музыки и тех, кто ценит талантливых исполнителей.

Елена Князева, известная своими глубокими текстами и эмоциональными мелодиями, представила свою новую программу, в которой прозвучали как уже полюбившиеся хиты, так и свежие композиции. Атмосфера вечера была наполнена душевностью, а зрительный зал, переполненный фанатами, подпевал каждой песне, создавая невероятную связь между исполнителем и слушателями.

Концерт в Douglas стал ярким событием зимнего сезона, собрав гостей всех возрастов. Елена удивила публику не только своим вокалом, но и харизмой, искренностью и открытостью, что сделало этот вечер незабываемым.

Елена Князева поблагодарила своих поклонников за поддержку и тепло, отметив, что каждый концерт для нее — это возможность поделиться своими мыслями и эмоциями. Подобные концерты в Санкт-Петербурге она планирует проводить регулярно, чтобы оставить след в сердцах своих слушателей.

Этот вечер стал еще одним доказательством таланта и мастерства Елены Князевой, способной создавать волшебство через музыку. Мы надеемся, что впереди нас ждут ещё много таких ярких и запоминающихся концертов!

Предыдущая статья
Русская Музыкальная Премия RU.TV покажет, как рождается телевизионное волшебство
Следующая статья
Сбер и Почта России выпустили марку с изображением курорта «Манжерок»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru