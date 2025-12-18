Оплата публикаций

На популярном курорте Красная поляна появится Музей современного искусства

Фото предоставлено Е. Самитиной

20 декабря 2025 года на популярном курорте Красная Поляна состоится знаковое событие — торжественное открытие Музея современного искусства «Красные Горки». Это первый в России музей современного искусства такого масштаба, созданный в самом сердце горнолыжного курорта. И первый проект, призваный стать новой всесезонной точкой притяжения, объединяющей первозданную мощь Кавказа и самые актуальные художественные тренды.

По замыслу организаторов, «Красные Горки» представляют культурный хаб, где каждый найдёт что-то своё:

  • Лекторий — личные встречи и откровенные разговоры с художниками.
  • Творческая лаборатория- где вы сможете наконец-то раскрыть своего внутреннего творца.
  • Арт-маркет — уникальные работы мастеров Красной Поляны, Сочи и других городов, которые можно унести с собой как живое воспоминание.

Открытие музея «Красные Горки» сопровождается первой музейной выставкой «Искусство без границ», которая продлится до 5 января.

В экспозиции представлено более 100 работ современных художников со всей страны — от Калининграда до Владивостока. Живопись, скульптура, инсталляции — без ограничений в техниках и стилях. Почувствуйте энергию диалога между признанными мастерами и яркими новыми именами.

«Эта выставка — наш манифест. Мы показываем, как современное российское искусство, смелое и многообразное, ломает любые рамки. И особенно ценно, что этот прорыв происходит здесь, среди гор — вечного символа упорства и преодоления», — говорит куратор проекта Екатерина Самитина, основатель творческого объединения ES Art Society.

В новом музейном пространстве, каждый может открыть для себя новый формат отдыха, где после горных склонов вас ждут горизонты искусства.  Достаточно только предствить: утром — свежий горный воздух и склоны, днём — встреча с искусством, которое меняет взгляд на мир, вечером – увлеченные обсуждения увиденного. Отдых может статьи по-настоящему насыщенным.

Где? Курорт Красная Поляна, с. Эсто-Садок, ул. Горная карусель, д. 5 (историческое здание бывшего кафе «Музей друзей»).

