Седьмой ежегодный фестиваль паблик-арта «Здесь и Сейчас» стартовал в Москве

В Москве открылся седьмой ежегодный смотр современного искусства «Здесь и Сейчас». Проект представляет работы современных художников в городской среде. С этого года фестиваль получил статус «международный»: организаторы впервые пригласили к участию иностранных авторов, чьи объекты будут представлены на территории Инновационного центра «Сколково» — одного из крупнейших международных инновационных проектов России. Произведения российских художников разместятся и в других районах Москвы.

Тема текущего выпуска фестиваля — «ландшафтная ориентация». «Сегодня практика «прочтения» и интерпретации ландшафта крайне обширна. «Ландшафт», если рассматривать его мозаичную семантическую структуру, в равной степени включает в себя как видимые — природные и созданные человеком, так и незримые особенности, к которым смело можно отнести совокупность из исторического, культурного и социального контекстов. А искусство, как зеркало современности, выступает пространством репрезентации специфик конкретной локации», — объясняет куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

Первые три объекта фестиваля разместились на территории Инновационного центра «Сколково». В их числе работа «Лунная долина» скульпторов из творческой мастерской «Эхо» Полины Пироговой и Василия Тимашова (Республика Беларусь). Она появилась в саду Технопарка напротив Международной гимназии «Сколково». Тандем художников часто использует природные материалы и особенно — плетение из лозы. Составленный из трех округлых частей, он напоминает то ли кратеры, то ли спутники, перетекающие друг в друга. Эта живая взаимосвязь призвана настроить зрителя на созерцание и размышления.

«С нашей скульптурой можно взаимодействовать: лазать, ползать, лежать, отдыхать, наслаждаться гармонией с природой. Она иллюстрирует связь внутренних миров. На формирование внутреннего мира человека влияет множество факторов — от окружающей среды до людей. Здесь трансформируются эмоции, переживания человека. Работа состоит из трех различных пространств, объединенных в одно целое — это влияние нас друг на друга. Она, как и все живое, растет и меняется — поэтому было решено сделать ее именно из лозы. Мы создали ее «камерной» для того, чтобы человек был ей соразмерен», — рассказала Полина Пирогова.

На выходе из Центрального парка гостей фестиваля встречает скульптурная композиция «Простые формы», созданная Асей Заславской, Андреем Астаховым и Софьей Добычиной. Работа представляет визуализированную игру в структуру и порядок, где результат зависит от взаимодействия различных элементов. «Простые формы» — это проект про человека, про игру, про взросление, про то, что с возрастом изменяется масштаб игр, про устойчивое развитие. По нашему мнению, искусство должно быть добрым, привлекающим зрителя к игре. Наш проект дает возможность почувствовать себя снова ребенком, таким маленьким в таком большом мире. Создание проекта тоже было своеобразной игрой и команда фестиваля нам очень помогала — мы вместе думали, из каких материалов можно создать объект в таком масштабе», — говорит Ася Заславская, соавтор инсталляции.

Возле Центрального бульвара появилась капитальная версия инсталляции Дианы Воубы «Алфавитяне. Игра в Алфавит», дополненная флоральными композициями. Художница переосмысляет идеи русского авангарда, придумав мир планеты Ан с существами, способными трансформироваться и создавать многомерные геометрические формы из знаков-символов бесконечного алфавита. «Лет 10 назад я придумала свой визуальный язык — алфавит из 64 геометрических знаков. С помощью этих знаков я создаю произведения. Алфавитяне, родившиеся из алфавита, — это история о далекой планете, некая мечта всех нас. Это утопическая мечта. Мне хотелось сказать, что мечта хоть и несбыточная, но это мечта о месте, где царит гармония, любовь, музыка, понимание. Тут все очень гармонично, потому что каждый знак построен по золотому сечению. Сама планета тоже сбалансирована, планетянам не нужны ни руки, ни глаза, они существуют на другом уровне, в другом измерении. Для скульптуры подобраны архетипические цвета авангарда — черный, белый, красный. Это основные цвета в русской культуре, что очень важно для меня», — объяснила Диана Воуба.

В октябре-ноябре улицы столицы украсят еще шесть новых арт-объектов от именитых российских и иностранных художников. Кроме того, проект продолжит программу по поддержке молодого искусства, начатую Парком «Зарядье» в 2022 году. В этот раз участниками фестиваля станут выпускники Школы современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства. Фестиваль «Здесь и Сейчас» совместно с ММОМА провел конкурс на создание сайт-специфичного арт-объекта для двора музея на Петровке, 25.

Объекты будут экспонироваться до конца лета 2026 года.