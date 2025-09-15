Союз театральных деятелей РФ и «Таврида» укрепили кадровый резерв в театральной сфере

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершился второй поток программы «Капитаны культуры. Школа руководителей региональных отделений СТД РФ». Программа, инициированная Союзом театральных деятелей РФ (СТД РФ), способствует профессиональному росту управленцев в театральной сфере.

Программа объединила 79 профессионалов из 59 регионов России. Каждый из участников — руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ либо член Союза, претендующий на руководящую позицию. Все они собрались в Городе молодых творцов, чтобы улучшить управленческие навыки и развить стратегическое мышление.

Как отметил Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, проект даёт возможность участникам объединиться, обменяться опытом и вместе определить дальнейший путь развития Союза. Заместитель Председателя — Начальник творческого управления СТД РФ и эксперт программы Надежда Скляр подчеркнула, что управленец сегодня должен искать и использовать новые возможности.

«Важно не оставаться в статичном положении и не работать на «автопилоте». Именно необходимость постоянного развития, адаптации и гибкости, на мой взгляд, является главным вызовом для современных управленцев. Эта задача и лежит в основе программы. На лекциях участники узнали о стратегиях управления в период изменений, а на тренингах отработали навыки, которые пригодятся им в дальнейшей профессиональной деятельности. Особенно важно, что, приезжая в свои региональные отделения, участники не только применяют полученные знания, но и передают их своим заместителям и сотрудникам, благодаря чему вся команда становится сильнее, а не только руководитель», — отметила Надежда Скляр.

Во время обучения особое внимание было уделено концепциям, моделям и инструментам управления, отражающим специфику российской истории и культуры. А главной особенностью программы стала опора на практический опыт успешных руководителей региональных отделений СТД РФ.

«Я решил принять участие в программе, потому что хотел узнать что-то новое и лучше понять себя, театр и СТД. Мне было важно понять, куда нам всем двигаться и какие инструменты использовать для поиска ответов на возникающие вопросы. Если говорить о пользе программы, то здесь мы разобрали огромное количество кейсов и инструментов, а также узнали о новых управленческих практиках. Всё это — значительный багаж знаний, который хочется увезти с собой и применить в работе. Радует, что этот опыт можно использовать не только в своём региональном отделении, но и в театре или в проектной деятельности», — поделился мнением участник программы, актёр и режиссёр Камчатского театра кукол Евгений Цапаев.

Программа внесла значительный вклад в формирование кадрового резерва будущих руководителей СТД РФ и в очередной раз укрепила статус арт-кластера «Таврида» как одной из ведущих площадок страны по развитию кадрового потенциала в сфере культуры.