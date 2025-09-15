АртМосковия: регламент публикаций, оплата

«Дидюшкино Лайф»: Антон Богданов стал чиновником

Фото предоставлено пресс-службой RUTUBE Originals

На платформе RUTUBE вышел сериал «Дидюшкино Лайф», оригинальный веб-сериал о молодом поселковом чиновнике, которому приходится стать видеоблогером. Проект создаётся при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), эксклюзивно для национального видеохостинга RUTUBE.

Павел Валерьевич (Антон Богданов) работает в администрации небольшого посёлка. Он никуда не торопится, не мечтает о столице и искренне верит в принцип: «где родился, там и пригодился». Всё меняется, когда из Москвы приходит распоряжение завести видеоблог о деятельности администрации. Первый выпуск выходит настолько комичным и странным, что собирает тысячи лайков и просмотров. Теперь Павлу придётся снимать дальше, что перевернет и его жизнь, и жизнь всего поселка.

«Павел Валерьевич из «Дидюшкино» отличается от моих героев, наверное, скромностью. Все мои герои всегда были довольно-таки героическими. Даже если брать комедийные проекты, мой персонаж обычно был лидером, зазывалой, харизматичным парнем, своим в доску, который тащит на себе ситуацию. Именно это и зацепило в Павле Валерьевиче. Он начинается как скромный, провинциальный, честный парень, а потом становится местным героем. Мы стартуем с чего-то нового для меня как актёра и приходим к тому, что мне ближе. Это и роднит меня с Павлом, и в то же время отличает от него», — делится впечатлениями актёр Антон Богданов.

Съёмки проходили в самой настоящей деревне, а помимо профессиональных актёров в кадре оказались местные жители. Такое сочетание игрового и полудокументального подхода создало ощущение подлинности, позволило достоверно продемонстрировать жизнь российской глубинки — тихую и уютную.

