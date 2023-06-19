В фудмолле «Депо.Москва» соситоится фестиваль для всей семьи «Вкус лета»

8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится яркое событие сезона – фестиваль «Вкус лета» в фудмолле «Депо.Москва». Организаторы приглашают провести этот день вкусно, весело и с пользой для организма. В этом году фестиваль «Вкусно!» возвращается с новым названием и еще более насыщенной программой. Событие объединит любителей гастрономии, профессионалов кулинарного искусства, поклонников спорта и активного образа жизни, а также людей, неравнодушных к экологии и будущему нашей планеты.

В течение всего дня посетители смогут бесплатно принять участие в открытых тренировках в спортивной зоне, посетить лекции спикеров-экспертов в области питания и здорового образа жизни, узнать секреты кулинарного искусства от шеф-поваров, продегустировать блюда, принять участие в активностях фестиваля и выиграть подарки от партнеров мероприятия. А для самых маленьких гостей будет организована «территория детства» с развлечениями по душе.

В рамках лектория спикеры – представители компаний Gardenica, Углече Поле, ЭкоТехнологии, Hydroniq, общественного движения «РазДельный Сбор», ТК «Байкал Аква», экоцентра «Собиратор», социального экопроекта «Благодарный шкаф», фонда «Собаки, которые любят» и других помогут найти ответы на вопросы: Какие существуют лайфхаки питания на каждый день? Полезны ли модные диеты? Какие существуют продукты для долгожителей? Как помогать животным, не тратя на это деньги? Как развивать и применять экологическое мышление? Как бороться с экотревожностью?

А узнать от профессиональных кулинаров, как готовить блюда, можно будет на главной сцене. В числе поваров, которые поделятся своими секретами:

Людмила Букина, шеф-кондитер KENWOOD;

Максим Фисенко, бренд-шеф Индилайт;

Иван Грущук, кофе-эксперт;

Юлия Иванова, серебряный призер Чемпионата России по кулинарии и сервису;

Ольга Жук, дипломированный интегративный, превентивный, клинический нутрициолог;

Рустам Арсланов, бренд-шеф Торгового дома Нефтьмагистраль, сети городских кафе Гурманика и бургерных Магбургер.

Уже не только спортсмены и персоны, занимающиеся фитнесом, но и обычные люди понимают, что забота о своем здоровье – это забота о качестве жизни. Наши партнеры, которые также придерживаются этой философии, выразили свое мнение о важности проведения таких событий и необходимости выпуска полезной продукции.

«Мы рады стать частью фестиваля “Вкус лета” в 2023 году. Считаем данное мероприятие социально значимым и полезным для потребителей. Мы хотим, как российский производитель, принести в жизнь жителей нашей страны больше радости, развивая культуру здорового, осознанного отношения к своему телу, духу, к природе и к людям вокруг себя. Думаю, в этом наши взгляды с организаторами фестиваля очень схожи. Здорово, что существуют такие мероприятия», – подчеркнул Игорь Телегин, заместитель генерального директора по организационному развитию ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм».

«Национальные и государственные проекты, фестивали, премии и спортивные мероприятия, посвященные формированию здорового образа жизни, грамотно и целенаправленно формируют у широкого круга населения правильный подход в отношении к собственному здоровью. Одно из основных направлений – формирование правильного пищевого поведения. Особого внимания при этом заслуживают продукты без добавленного сахара. Поэтому мы создали полезный фитнес-перекус без добавления сахара благодаря сбалансированному составу и комбинации фруктов, ягод и овощей», – поделилась Лариса Степурина, руководитель медицинского отдела Представительства ООО «Фабрика Детского Питания» Сербия, в РФ.

«Последние шесть лет направление биохакинга стремительно набирает популярность, ведь оно помогает стимулировать мозговую активность и медленнее стареть. С 2003 года nutribullet выполняет миссию вдохновлять людей во всем мире на трансформацию в питании и формирование привычки здорового потребления. Фестиваль “Вкус лета” и Премия “Здоровое питание” – отличная возможность показать, насколько просто и комфортно реализовать стремление к здоровому и качественному потреблению», – сообщил Иван Бондарцев, старший бренд-менеджер nutribullet ООО «Делонги».

«Мы считаем, что поддержание здорового образа жизни и формирование культуры осознанного потребления – важная задача для любого человека. Роль и задача крупных производителей продуктов питания как раз и заключается в обеспечении качественной продукцией, в нашем случае, качественной колбасной продукцией из отборного мяса и специй. Поэтому мы рады быть частью такого мероприятия, которое поднимает такие важные вопросы», – поделилась Алина Черечеча, специалист по рекламе и связям с общественностью ГК Велком.

«Крайне важно поддерживать комплексный подход к своему здоровью – что мы едим, как проводим день, как спим, занимаемся ли спортом и, конечно же, носим ли удобную, качественную обувь. Поэтому мы с коллегами уделяем огромное значение комфорту при разработке наших коллекций. Мы рады принять участие в фестивале “Вкус лета” и играть важную роль для участников в формировании “здоровой привычки” – быть всегда в ритме, всегда в движении. Такие фестивали пропитаны вдохновением и желанием к жизни, новым свершениям, нам это очень близко, и мы искренне горды быть частью мероприятия», – сообщила Мария Котлукова, бренд-менеджер PULSE.

Кроме этого на главной сцене фудмолла состоится торжественная церемония награждения победителей XI ежегодной Премии «Здоровое питание». Ведущий Первого канала и режиссер Тимур Соловьев объявит компании, которые, по мнению экспертного совета, стали лучшими производителями здорового питания и способствуют поддержанию здорового образа жизни в обществе.

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