«Сердце в сердце»: Артем Карчер презентовал новую песню своим поклонникам

На цифровые музыкальные площадки ворвался новый релиз Артёма Качера. Популярный исполнитель эпохи зумеров, обладатель «Золотого Граммофона», участник шоу «Маска» на НТВ, «Голос» Первого канала выпустил вторую работу на стихи знаменитого поэта Михаила Гуцериева.

Трек под названием «Сердце в сердце» – очередная ступень в творческом развитии Артёма Качера, поиске собственного стиля. Артист никогда не боялся экспериментов, и сегодня в его музыкальном багаже – успешное сотрудничество с Ани Лорак, группой «Artik&Asti», Нюшей, Ириной Дубцовой и другими звёздами. Музыку к песне написал композитор и аранжировщик Дмитрий Дубинский, автор звукового дизайна для десятков хитов отечественной и зарубежной поп-сцены.

«Классный текст» – так в соцсетях комментирует молодая аудитория предыдущий результат сотрудничества Михаила Гуцериева и Артёма Качера. Что стоит только припев трека «Твой первый», сразу ставший мемом: «Я буду твой первый, а ты – моей стервой»! Слово для музыканта – основа его обращения к публике, его месседж, тем более, когда он говорит о любви и делает это искренне.

Новый этап сотрудничества поэта и исполнителя уже не несёт в себе заряда иронии. «Сердце в сердце» раскрывает нам нового Артёма – настоящего, открытого, романтичного. Музыкальные критики отмечают позитивное влияние лирики Михаила Гуцериева на «осмысленный рост» певца, его глубокое восприятие настоящей, «взрослой» поэзии.

Сердце в сердце – любовь, запах губ на губах.

Без любви шар земной – ничего.

Ночь качает любовь до упора в локтях

И мелькает цветным колесом.

В стихах Михаила Гуцериева показан герой, который ждёт возвращения любимой. Между ним и избранницей – долгий конфликт, «два года война», но надежда на примирение ещё жива. Зрелый поэт и молодой артист оказались едины в восприятии большого чувства. В этой гармонии – секрет успеха предыдущего трека двух авторов.

«Первый опыт, сингл «Твой первый», показал безумно крутой результат. Песня стала по-настоящему любимой и звучит на моих выступлениях по всей стране, – поделился Артём Качер. – И сейчас пришло предложение повторить наш творческий союз. Я принял его с большой радостью и вдохновением».

В песне «Сердце в сердце» нет места вызову, насмешке, протесту рэп-исполнителя. Поэтому трек отличается от прежнего репертуара Артёма Качера. Артист, за плечами которого уже шесть дисков и более двух десятков синглов, в новой песне отдаёт дань памяти музыке своего детства.

«При первом знакомстве с песней «Сердце в сердце» я сразу понял, что это моё. И в стихах, и в музыке я почувствовал, услышал лёгкий мотив из моего прошлого. С помощью аранжировки я постарался привнести в песню что-то своё, немного её осовременив. Сегодня я живу этой песней. Она звучит внутри меня, и, конечно, я хочу, чтобы она коснулась миллионов сердец наших слушателей. Я очень благодарен Михаилу Гуцериеву за его талантливые стихи и его доверие ко мне как к исполнителю», – высказался артист.

Стихи Михаила Гуцериева подчёркивает удачная музыкальная фразировка и умеренный темп композиции Дмитрия Дубинского. Звуковое пространство и объём, тепло пульсирующая басовая линия уводят к истокам электроники. Мягкий бит позволяет лучше воспринимать текст, вдумываться в его смысл и легко запоминать.