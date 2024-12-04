«Новые Жуки» – четвертый сезон комедийного сериала

Альтернативная служба московских айтишников подошла к концу, поэтому Никита (Вячеслав Чепурченко) вернется в Жуки, чтобы оформить дембель, однако нельзя просто взять и уехать из деревни. Обстоятельства сложатся таким образом, что парню придется там задержаться. Ситуация усложнится еще и из-за беременности возлюбленной Никиты Кати (Дарья Алыпова). По какой-то причине пара попытается скрыть «интересное положение» от отца девушки Маслова (Максим Лагашкин). У Артемия (Вадим Дубровин) другие детские трудности – парень остается с Ириной (Екатерина Стулова), но не знает, кто отец ее ребенка – он сам или бывший муж продавщицы Толик (Владимир Епифанцев). Ну, а Денис (Павел Комаров) и Дина (Елизавета Гончаренко) начнут переживать, что все вокруг либо уже стали родителями, либо близки к этому, и тоже постараются как можно скорее обзавестись младенцем.

Между тем, в Жуках неспокойно – новый губернатор задумает построить в деревне научный кластер, а существующее поселение снести до основания. Политику объявит войну бывший участковый Маслов, а помогать в его нелегком деле спасения Жуков будет вся честная компания друзей.

Производством сериала занимается Телеканал ТНТ и Norm Production по заказу Comedy Club Production. Авторы сценария: Максим Пешков и Сергей Нотариус. В режиссерском кресле Максим Пешков. В ролях: Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Владимир Епифанцев, Игорь Верник, Дарья Алыпова, Елизавета Гончаренко, Марьяна Спивак, Юлия Яблонская, Артём Волобуев и другие актеры.

Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер: «Жуки» – это большой хит, один из наших самых популярных проектов. Новый сезон получился очень сильным, потому что в нём есть не только юмор, но и драма. Мы добавили интриги в отношения уже знакомых героев и придумали обаятельного злодея. А главная роль в истории досталась самой деревне Жуки – собирательному образу всех провинциальных городов. Хочется верить, что всё это зрителям очень понравится!»

Максим Пешков, соавтор сценария и режиссер «Новых Жуков»: «Мы думали, что прошлый сезон – финальный, и есть какие-то вопросы, на которые и не надо отвечать, пусть зритель сам додумает. Но успех и народная любовь к проекту заставили нас написать продолжение. Мы встретились с Сергеем Нотариусом, всё обсудили и задумались: «А есть ли ещё какое-то большое приключение, о котором можно было бы написать еще целый сезон?!». Мы решили, что оно есть. Мы нашли злодея, которому будут противостоять наши любимые персонажи, и новые обстоятельства, куда они попадут».

Вячеслав Чепурченко, актер: «Это очередной сезон «Жуков», который принес мне только тепло в сердце и радость. Уже знакомая компания, знакомые люди. Мы знаем друг друга «от и до»: и ругались, и любились, и обнимались, и дрались – все-все было. Мы, как старые добрые-родственники, с которыми я с удовольствием виделся на протяжении трех месяцев съемок».