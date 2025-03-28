Музыка мирового класса на волнах радио Monte Carlo зазвучит в Грозном

В скором времени радио Monte Carlo зазвучит в городе Грозный Чеченской Республики.

26 марта радиостанция, по итогам заседания Федеральной конкурсной комиссии по телевидению и радиовещанию, была признана победителем конкурса на получение права осуществлять наземное эфирное вещание в регионе на радиочастоте 95,9 МГц.

Концепция вещания была представлена Генеральным директором ООО «Граммофон Грозный» Татьяной Первушиной при поддержке программного директора радио Monte Carlo Анастасии Елисеевой.

«Сегодня мы одержали победу в конкурсе на радиовещание в городе Грозный, – говорит Татьяна Первушина. – Формат Monte Carlo покорил сердца чеченского народа! Благодарю «Русскую Медиагруппу» и Анастасию Елисееву за поддержку и веру в нашу победу! Для меня важен еще один шаг в продвижении и развитии брендов РМГ в Чеченской Республике».