Сергей Довлатов и Михаил Булгаков – самые популярные авторы советской эпохи

К 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова сервис электронных и аудиокниг Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали спрос на советскую литературу. В Литрес рост выручки год к году (по всем моделям монетизации) с книг этого периода составил 29%. Также усилился интерес к произведениям писателя-юбиляра на 26% в цифровом формате и на 11% в бумажном. Авторы, пишущие сатирические произведения, пользуются наибольшим спросом среди остальных писателей времён Советского Союза в digital-среде.

24 мая 1905 года родился писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов, чей творческий путь пришёлся на времена коммунистического режима. В преддверии этой даты Литрес изучил спрос на советскую литературу и выяснил, что год к году (21.05.2023 г. – 20.05.2024 г. к 21.05.2024 г. – 20.05.2025 г.) выручка с продаж электронных и аудиокниг этой эпохи увеличилась на 29% (по всем моделям монетизации – PPD, Литрес Абонемент, Литрес Подписка). Аудитория проявила интерес и к произведениям автора-юбиляра: рост выручки на 26% в цифровом сервисе и числа проданных экземпляров на 11% в сети «Читай-город».

Литрес также составил рейтинг самых востребованных авторов в категории «Советская литература» в период с 21.05.2024 г. по 20.05.2025 г. Возглавил список Сергей Довлатов – писатель, отличающийся оригинальным стилем повествования и проникновенной иронией. Соавторы множества сатирических произведений Илья Ильф и Евгений Петров заняли второе и третье место соответственно. За ними – классик русской и киргизской литературы Чингиз Айтматов. Автор культового романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов занимает пятую позицию. Борис Васильев, запомнившийся книгами о Великой Отечественной войне, на шестом месте. Далее – Михаил Шолохов. Следом расположился Василий Шукшин, который также прославился своей актёрской игрой и режиссёрской работой. На девятой строчке рейтинга Анатолий Иванов – автор произведений «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Замыкает топ-10 писатель-фронтовик Виктор Астафьев.

Среди аудитории «Читай-города» наиболее популярен Михаил Булгаков – автор культового романа «Мастер и Маргарита». Серебро отошло Сергею Довлатову, бронза – Владимиру Набокову. На четвёртой позиции остановился юбиляр Михаил Шолохов.

В топ-5 вошёл Борис Васильев. Поэт, прозаик и переводчик Борис Пастернак занял шестое место. Алексей Пешков, известный как Максим Горький, поднялся на седьмую строчку рейтинга. После него – представитель Серебряного века русской поэзии Николай Гумилёв. Константин Паустовский, чьё творчество знакомо многим с детства, расположился на девятом месте. Закрывает рейтинг Сергей Есенин.

Топ-10 цифровых книг (по данным Литрес):

«Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.

«Компромисс», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Константина Хабенского.

«Противостояние», Юлиан Семёнов, аудиокнига в озвучке Всеволода Кузнецова.

«Заповедник», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Дмитрия Креминского.

«Сборник рассказов. Том 1», Василий Шукшин, аудиокнига в озвучке Дмитрия Оргина.

«Открытая книга», Вениамин Каверин.

«Тени исчезают в полдень», Анатолий Иванов.

«Компромисс», Сергей Довлатов.

«Поднятая целина», Михаил Шолохов, аудиокнига в озвучке Александра Аравушкина.

«В круге первом», Александр Солженицын, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.

Топ-10 бумажных книг (по данным «Читай-города»):