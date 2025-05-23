Сергей Довлатов и Михаил Булгаков – самые популярные авторы советской эпохи

К 120-летию со дня рождения Михаила Шолохова сервис электронных и аудиокниг Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали спрос на советскую литературу. В Литрес рост выручки год к году (по всем моделям монетизации) с книг этого периода составил 29%. Также усилился интерес к произведениям писателя-юбиляра на 26% в цифровом формате и на 11% в бумажном. Авторы, пишущие сатирические произведения, пользуются наибольшим спросом среди остальных писателей времён Советского Союза в digital-среде.
24 мая 1905 года родился писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов, чей творческий путь пришёлся на времена коммунистического режима. В преддверии этой даты Литрес изучил спрос на советскую литературу и выяснил, что год к году (21.05.2023 г. – 20.05.2024 г. к 21.05.2024 г. – 20.05.2025 г.) выручка с продаж электронных и аудиокниг этой эпохи увеличилась на 29% (по всем моделям монетизации – PPD, Литрес Абонемент, Литрес Подписка). Аудитория проявила интерес и к произведениям автора-юбиляра: рост выручки на 26% в цифровом сервисе и числа проданных экземпляров на 11% в сети «Читай-город».
Литрес также составил рейтинг самых востребованных авторов в категории «Советская литература» в период с 21.05.2024 г. по 20.05.2025 г. Возглавил список Сергей Довлатов – писатель, отличающийся оригинальным стилем повествования и проникновенной иронией. Соавторы множества сатирических произведений Илья Ильф и Евгений Петров заняли второе и третье место соответственно. За ними – классик русской и киргизской литературы Чингиз Айтматов. Автор культового романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов занимает пятую позицию. Борис Васильев, запомнившийся книгами о Великой Отечественной войне, на шестом месте. Далее – Михаил Шолохов. Следом расположился Василий Шукшин, который также прославился своей актёрской игрой и режиссёрской работой. На девятой строчке рейтинга Анатолий Иванов – автор произведений «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Замыкает топ-10 писатель-фронтовик Виктор Астафьев.
Среди аудитории «Читай-города» наиболее популярен Михаил Булгаков – автор культового романа «Мастер и Маргарита». Серебро отошло Сергею Довлатову, бронза – Владимиру Набокову. На четвёртой позиции остановился юбиляр Михаил Шолохов.
В топ-5 вошёл Борис Васильев. Поэт, прозаик и переводчик Борис Пастернак занял шестое место. Алексей Пешков, известный как Максим Горький, поднялся на седьмую строчку рейтинга. После него – представитель Серебряного века русской поэзии Николай Гумилёв. Константин Паустовский, чьё творчество знакомо многим с детства, расположился на девятом месте. Закрывает рейтинг Сергей Есенин.
Топ-10 цифровых книг (по данным Литрес):
- «Двенадцать стульев», Илья Ильф и Евгений Петров, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.
- «Компромисс», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Константина Хабенского.
- «Противостояние», Юлиан Семёнов, аудиокнига в озвучке Всеволода Кузнецова.
- «Заповедник», Сергей Довлатов, аудиокнига в озвучке Дмитрия Креминского.
- «Сборник рассказов. Том 1», Василий Шукшин, аудиокнига в озвучке Дмитрия Оргина.
- «Открытая книга», Вениамин Каверин.
- «Тени исчезают в полдень», Анатолий Иванов.
- «Компромисс», Сергей Довлатов.
- «Поднятая целина», Михаил Шолохов, аудиокнига в озвучке Александра Аравушкина.
- «В круге первом», Александр Солженицын, аудиокнига в озвучке Александра Клюквина.
Топ-10 бумажных книг (по данным «Читай-города»):
- «Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков.
- «Морфий», Михаил Булгаков.
- «Лолита», Владимир Набоков.
- «Собачье сердце», Михаил Булгаков.
- «А зори здесь тихие», Борис Васильев.
- «Чемодан», Сергей Довлатов.
- «Доктор Живаго», Борис Пастернак.
- «На дне», Максим Горький.
- «Заповедник», Сергей Довлатов.
- «В списках не значился», Борис Васильев.