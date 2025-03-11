Креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских принял участие в деловой части фестиваля настольных игр «Игрокон 2025». В своей презентации он рассказал о том, что при написании сюжета компьютерной игры разработчики вынуждены балансировать между необходимостью сделать интересно и потребностью быть исторически точным. Этот подход позволяет не только оживить исторические события, но и глубже раскрыть характер и мотивацию главного героя.

«Только при органичном сочетании исторической реальности и художественного вымысла разработчикам удаётся создать увлекательные нарративные сценарии, где факты прошлого переплетаются с творческой фантазией. Благодаря этому исторические события оживают, а сюжет глубже раскрывает характер и мотивацию главного героя. Для этого используется приём «ненадёжного рассказчика», а на вопрос верить в рассказанную им историю или нет – отвечает уже сам игрок», — рассказывает креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

– Кто такой ненадёжный рассказчик?

– Это персонаж, который передаёт историю с субъективными искажениями. Это делается с целью приукрасить события, оправдать те или иные поступки или добавить драматизма сюжетной линии.

– Как ненадёжный рассказчик работает в историческом нарративе?

– Такой приём позволяет решить проблему баланса между исторической точностью и художественным повествованием. Показать разные версии одного события, передав личную точку зрения героя. Помогает избежать скучного документального изложения истории, добавляя элемент интриги и переосмысления событий.

– Как такой приём влияет на геймплей?

– Использование ненадёжного рассказчика позволяет переосмыслить сюжет, передать его более динамично или добавить комичности истории.

– Реализация приёма в «Земском соборе»

– История подаётся в ретроспективе, её преподносит казак Кирша. Некоторые сюжетные моменты могут отличаться от реальных исторических событий — это намеренные преувеличения или упущенные детали. Игрок сам решает, верить рассказу Кирши или искать истину в книгах.

«В «Земском соборе» мы делаем большой акцент на исторической достоверности элементов культуры и быта средних веков. Однако сюжет должен быть динамичным и интересным, поэтому без вымысла авторов не обойтись. Главное, что наш проект передаёт достоверно и без каких-либо искажений и преувеличений – это сила русского духа, единство народа и верность своему Отечеству – ключевые российские ценности», — подытожил креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.