Сериалы Пятого канала принимают участие в крупнейшем азиатском кинорынке

Проекты Пятого канала впервые участвуют в одной из крупнейших выставок кино и телевидения Telefilm Vietnam 2022 в составе делегации РОСКИНО. Во Вьетнаме на виртуальном стенде представлены ведущие франшизы Пятого.

В состав презентационного стенда вошли такие известные сериалы, как «Филин», «Великолепная Пятерка», «Крепкие орешки», «Условный мент», «48 часов». Детективы популярны у российского зрителя и занимают ведущие места по телесмотрению в своих тайм-слотах среди всех федеральных каналов.

Первая выставка телефильмов и телевизионных технологий TELEFILM 2022 в онлайн-формате проходит с 9 по 30 июня в Сайгонском выставочном и конференц-центре SECC. За это время Пятый канал планирует расширить партнерскую базу, изучить предпочтения азиатских телезрителей и выстроить схему продвижения сериального контента на новом рынке. Свои проекты на рынок также представили более 350 ведущих компаний из 20 стран мира.

Телевизионный контент заявлен в нескольких категориях: сериал, короткометражные сериалы и фильмы, фильмы для мобильных телефонов и онлайн-платформ, ситкомы, теленовеллы, мультфильмы для детей, детское интерактивное телевидение, реалити-шоу и многих других.

Среди участников выставки представлены и крупнейшие байеры из Индии, Кореи, Тайваня и Китая.

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