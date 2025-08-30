Анастасия Сиваева появилась в финале четвертого сезона новых «Папиных дочек»

На телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START вышли последние серии четвертого сезона хита «Папины дочки. Новые». В финале семейной комедии поклонников ждал долгожданный сюрприз: в семью Васильевых вернулась мама Даша в исполнении Анастасии Сиваевой.

«Я очень рада встретиться с киносемьей! Когда узнала про возрождение “Папиных дочек” и получила предложение присоединиться к проекту, с радостью согласилась. Ведь мне, как и многим зрителям, было интересно, как сложилась судьба любимых героев. Скажу честно, была удивлена сюжетным поворотом с моей героиней в новых “Папиных дочках”, но после выхода первого сезона стало понятно, что это хорошая идея — продолжить проект в таком ключе, — рассказывает Анастасия Сиваева. — Когда пришла на площадку, испытывала приятное волнение и трепет. Новые девочки дружелюбно меня встретили и приняли, Филипп оказал поддержку. Приятно вернуться в родные края, где тебя ждали. Надеюсь, что и зритель будет рад встрече со мной».

Как воспримут возвращение мамы девочки и Веник и удастся ли Даше заслужить доверие семьи, зрители смогут узнать уже скоро.