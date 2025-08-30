«Концерт в темноте. Инклюзия 2.0»: в Подмосковье услышали музыку по-новому

Жители трёх городов Подмосковья — Подольска, Коломны и Одинцово — стали участниками уникального культурного проекта «Концерт в темноте. Инклюзия 2.0», который предлагает зрителям услышать музыку в полной темноте и прочувствовать её на новом, глубоко личном уровне.

Проект, реализуемый АНО «Центр социокультурных программ „Люди ИН“» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, уже прошёл в трёх городах Подмосковья. Всего концерты в этих городах посетили более 600 человек, что свидетельствует о высоком интересе к проекту и его значимости для широкой аудитории.

Концерты проходили в специально оборудованных залах в условиях полной темноты. В Подольске проект был представлен на сцене Дворца культуры «Октябрь». В Коломне музыкальное погружение состоялось во Дворце культуры «Тепловозостроитель». А в Одинцово зрители собирались в библиотеке № 1 МБУК «БИМЦ ОГО». Отсутствие визуальных отвлекающих факторов позволяло зрителям не просто слышать музыку, а словно «видеть» её внутренним взором, проживать каждую ноту, ощущать эмоции и смыслы, заложенные в произведениях.

В программу вошли три музыкально-литературные композиции:

«Грёзы любви» — романтическое путешествие сквозь классические и современные романсы;

«Весна. Любовь. Победа!» — история любви и надежды, основанная на реальных письмах времён Великой Отечественной войны;

«Хочу обратно в детство» — тёплая и трогательная программа, пробуждающая воспоминания о детстве, сказках и первых открытиях.

Проект не только предлагает новый формат восприятия искусства, но и решает важные социальные задачи. Он направлен на интеграцию людей с инвалидностью в творческую экономику, развитие их компетенций в сфере креативной индустрии, а также на переосмысление привычных ролей «зрячий — незрячий» через художественный опыт.

Проект поддержали: Всероссийское общество инвалидов, Общественное объединение «Союз Всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт», Всероссийское общественное движение «Волонтёры культуры», а также исполнительные органы государственной власти Московской области.