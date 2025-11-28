Оплата публикаций

«Шальной отдел» работает на Пятом канале

Фото: пресс-служба Пятого канала

Пятый объявил о премьере детективной новинки «Шальной отдел». Главные роли исполнили Сергей Чачин, Сергей Ионкин, Евгений Рыжик, Илья Тиунов, Анастасия Нечаева и Денис Старков. Язвительный юмор, драмы, захватывающий сюжет и совершенно неожиданные развязки сопровождют новый сериал.

Главный герой – подполковник Кирилл Шальной. Свою говорящую фамилию он получил в детском доме, и она полностью определяет его характер: дерзкий, колючий, безбашенный и жадный до экстрима. Он не признает никаких авторитетов, сделал блестящую карьеру в полиции, дослужился до замначальника отдела уголовного розыска в центральном УМВД. Но его импульсивность стала причиной краха.

По сюжету на корпоративе Шальной устроил публичный скандал и ударил своего начальника, который ухаживал за его женой. Результат — номинальное повышение в должности, но с переводом в самый захудалый спальный район. Здесь оперативника ждет холодный прием. Местные сотрудники во главе с майором Николаем Устиновым, которого все считали законным претендентом на это место, встречают нового шефа в штыки.

Шальному предстоит не только наладить работу разношерстной команды, где каждый — личность со своим непростым характером и скелетами в шкафу, но и научиться быть хорошим руководителем. Он всегда жил по принципу «человек человеку волк» и отвечал только за себя. Теперь же от его решений зависят порой и жизни подчиненных, и исход расследований. Параллельно Кирилл будет вести свою личную войну: он не оставит попыток вернуть любовь жены и всеми доступными способами помешать ее новым отношениям.

Зрителей ждут динамичный сюжет, яркие персонажи, фирменная смесь драматизма и иронии и необычная история человека, который должен научиться не только идти на таран и разрушать, но и строить. Сможет ли Шальной завоевать авторитет новых коллег, сплотить команду и навести порядок в районе, отделе и личной жизни?

