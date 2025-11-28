Выставка «Парадокс необъяснимого» работает в Галерее Давыдково

Название выставки частично заимствовано у популярного рассказа Эдгара Аллана По. В русском переводе оно звучит как «Парадокс необъяснимого», образуя некую новую сущность. Это не иллюстрации к литературному произведению, и не пересказ сюжета визуальными средствами. Художники, участвующие в проекте, в своих работах по-своему транслируют дух таинственного, невероятного, происходящего на самом деле, передать который можно только средствами искусства. Здесь художник одновременно выступает и медиумом, и творцом.

Таким же парадоксом необъяснимого можно считать и силу, заставляющую художника всегда искать свою дорогу и следовать ей, какой бы странной она не казалась окружающим. И если всё-таки искать следы влияния произведений Эдгара По, то скорее всего это оттенок, настроение, пойманное в пейзаже, в интерьере, разлитое в вечерних переулках Москвы, поэзия бесконечно меняющихся картин небес, грозовых или райски умиротворённых. Это таинственная нота, тревожащая воображение художника, в ответ рождающая образы.

В экспозиции представлены: живопись, графика, текстиль, керамика, стекло. Участники проекта: Вероника Гаранина, Евгения Инфелицина, Ирина Синичкина, Наталия Лаптева, Татьяна Новикова, Ольга Буева, Михаил Бабенков.