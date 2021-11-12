Шесть недель для «Креативных городов»: участники Метафорума обсудят потенциал творческих индустрий в России

С 16 ноября по 31 декабря 2021 года в России пройдет Метафорум «Креативные города». Это – масштабный проект, который способствует раскрытию творческого потенциала личности, территории и страны. А в глобальном смысле – реализации принципов креативной экономики, направленных на процветание государства и его жителей.

2021 год был объявлен ООН Международным годом креативной экономики в целях устойчивого развития. По оценкам организации, на долю творческих индустрий сегодня приходится 3% мирового ВВП, все больше людей делают творчество основным источником дохода. Культурный сектор трудоустраивает 30 млн людей по всему миру. Цель года креативной экономики – привлечь внимание к этой сфере, а также добиться достойных условий работы, оплаты труда и карьерного роста для представителей творческих индустрий. В России в этом году реализуются программы развития креативной экономики, творческих кластеров и индустрий. В августе прошла Российская креативная неделя, а в сентябре правительство РФ утвердило концепцию развития творческих индустрий.

Метафорум «Креативные города» направлен на привлечение внимания к различным аспектам креативной экономики в России. Его миссия — раскрытие и реализация творческого потенциала нации, каждого города и каждого человека.

Метафорум пройдет в двух форматах: онлайн и гибридном. К онлайн-мероприятиям подключатся 1150 городов. В гибридном формате Метафорум состоится в 11 городах: Волгоград, Байкальск, Ижевск, Красноярск, Курск, Севастополь, Ставрополь, Тольятти, Томск, Ярославль, Хотьково. У каждой территории будет два дня, за которые участники смогут представить свои проекты, услышать лидеров изменений, применить практики раскрытия творческого потенциала жителей и региона в целом.

Задачи, которые ставят организаторы форума, – презентовать креативные практики преобразования личности и городов и провести обмен лучшим региональным опытом, установить и упрочить связи креативного сообщества и власти. Также участники узнают о том, какие возможности предоставляет государство для реализации творческих идей, способы монетизации проектов, поиска источников финансирования. У региональных компаний будет возможность заявить о себе на федеральном уровне.

«Именно креативные города в современном мире становятся тем местом, где благодаря сочетанию многих факторов — насыщенной культурной жизни, научной школе университетов, продуманной стратегии развития, сообществам талантливых жителей — рождаются и воплощаются гениальные идеи. Наша цель – поддержать их, запустить процесс быстрого и ощутимого преображения городов из серых и увядающих в живые – яркие, творческие и процветающие. Один из первых важных шагов: создавать и расширять креативные сообщества в регионах. Ведь только сами жители точнее всех ответят на вопросы, каким они хотят видеть свой город, его будущее», – рассказала программный директор Метафорума «Креативные города» Лариса Богданова.

В Метафоруме примут участие более 10 тыс. человек и более 100 спикеров. За шесть недель пройдет более 1 тыс. часов дискуссий и выступлений, практических сессий и кросс-инновационных спринтов для решения городских проблем силами креативного сообщества. Также запланированы круглые столы с представителями власти и администраций, встречи со СМИ и различными фондами, подведение итогов Года креативной экономики и планирование новых проектов.

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