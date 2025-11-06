Оплата публикаций

«Сила Голоса»: вечер памяти Александра Градского в исполнении его учеников

алла рид в клубе игоря бутмана
Алла Рид. вечер памяти Александра Градского в исполнении его учеников в Джаз-клубе Игоря Бутмана. Фото предоставлено PR-сопровождением

В джаз-клубе Игоря Бутмана состоялся незабываемый вечер, отличавшийся своей теплотой и искренностью. Это был концерт-посвящение выдающемуся Александру Градскому, приуроченный также к десятилетнему юбилею дружбы между его участниками. На подмостках собрались исполнители, для которых Маэстро остался в памяти олицетворением истинного артистизма и внутренней независимости.

Главной фигурой вечера стала Алла Рид, вокалистка с уникальным по тембру контральто, участница проектов «Голос» и «Три аккорда», а также солистка театра «Градский Холл». Ее выступления явились эмоциональным стержнем концерта, объединив в себе силу, память и душевное тепло.

Алла Рид порадовала зрителей знакомыми композициями из репертуара проекта «Голос», с которых началось ее восхождение на сцену Первого канала. Каждую песню она сопровождала личными воспоминаниями и рассказами о процессе создания, выбора аранжировок и ценных советах Градского за кулисами. Эти откровенные истории создали атмосферу особого доверия, перенеся зрителей за кулисы легендарного шоу.

В сольном блоке концерта Алла Рид исполнила три произведения Владимира Высоцкого – «Парус», «Я несла свою беду» и «Кони привередливые». Они прозвучали как глубокий внутренний диалог, пронизанный драматизмом, философией и подлинной поэзией.

Не менее запоминающимися были ее дуэты с коллегами по «Голосу»:

  • с Шарипом – трогательная композиция «Не отрекаются, любя»;
  • с Эмилем Кадыровым – полная чувственности «Вечная любовь»;
  • со Стасом Обуховым – блестящая «Cheek To Cheek», добавившая джазовой свежести в середину вечера.

Завершением концерта стало совместное исполнение всеми артистами композиции «Show Must Go On», ставшее ярким эпизодом вечера и наглядным символом преемственности: Голос продолжает звучать, пока есть музыка и те, кто ее несет.

В концерте приняли участие Эмиль Кадыров, Александра Воробьева, Шарип и Стас Обухов, каждый из которых внес свою уникальную интонацию и творческое видение. Вместе они создали музыкальную атмосферу, в которой Градский не просто вспоминался, а ощущался, в каждой ноте произведения, каждом вздохе, каждом взгляде.

Джаз-клуб Игоря Бутмана в этот вечер превратился в место встречи для тех, кто бережно хранит и продолжает традиции истинной школы Голоса – школы души и достоинства.

