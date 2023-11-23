Сила Сибири – в креативе

В Красноярске в креативном кластере «Квадрат» стартовал третий Фестиваль-форум «Российская креативная неделя - Сибирь».

Программа форума охватывает все ключевые для региона креативные отрасли. Топ-эксперты страны и региона приехали на форум, чтобы поделиться эксклюзивными данными исследований, знаниями о креативных бизнесах, лучшими практиками в индустриях.

Деловая программа открылась оффлайн-премьерой сериала «Русские сезоны» и стратегической сессией «Креативная идентичность. Переосмысление» с участием директора форума Марины Абрамовой, директора по развитию Forbes Russia Дмитрия Озмана, заместителя руководителя администрации губернатора Юлии Филатовой, дизайнера и модельера Дениса Симачева, директора по стратегическому партнерству VK Дмитрия Уварова и представителей красноярских брендов.

Участники дискуссии оценили потенциал сибирских брендов в условиях конкурентного и насыщенного рынка и вывели формулу развития. По мнению экспертов, она складывается из уникального имиджа Сибири, мер поддержки бизнеса и инструментов для продвижения.

Марина Абрамова, директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика»:

«Для региона крайне важно через креативные индустрии транслировать свою уникальность. Через музыку, кухню, кинематограф, архитектуру. Каждый регион нашей страны имеет свою богатую историю, культурное наследие. “Сибирское” и “красноярское” – это уже сформированные бренды, которые важно укреплять и развивать, создавать сильный креативный продукт полного цикла на территории региона и масштабировать его до федерального и международного уровня. Это ключевые задачи и темы «Российской креативной недели – Сибирь» в этом году».

Денис Симачев, художник и телеведущий, создатель и владелец торговой марки Denis Simachёv:

«Одна из задач нашего фильма «Русские сезоны», показать молодым креативным предпринимателям, где можно брать вдохновение, не просто копировать уже существующие идеи, а, действительно, переосмысливать русское ДНК в своем творчестве, чтобы использовать эту уникальность в продвижении своего бренда. На сегодняшний день, стоимость бренда формируется из количества искренности, которое ты вкладываешь в свой продукт. На рынке выиграет не тот бренд, который просчитали, а тот, который сделан с любовью».

Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора:

«Сейчас мы видим существенный дефицит знаний и понимания того, как из продукта создать бренд. Часто мы встречаемся с талантливыми предпринимателями, у которых есть крутая идея, но они не понимают, как заявить о себе. Поэтому попытка говорить и привлекать внимание к креативным индустриям для нас принципиальный вопрос, если мы не начнем это делать, то превратимся в вахтовый регион, из которого талантливые люди будут уезжать.

У Сибири есть огромный потенциал, это и научная база, и промышленность, которая может стать заказчиком формирования брендов. Мы уже начали переупаковывать производства, в которые можно заложить сибирский код как конкурентное преимущество товара. И если мы об этом будем говорить и подсвечивать на таких мероприятиях, я уверена, и брендов у нас будет больше».

Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK:

«Брендам важно определить свою целевую аудиторию, мы же помогаем им до нее дотянуться. Мы постоянно развиваем функциональность наших инструментов, для того, чтобы компаниям и предпринимателям было удобно с их помощью рассказывать о своих продуктах. Сегодня мы видим, что представительство брендов из Сибири на наших площадках увеличилось на 20%».