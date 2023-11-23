Как прошел первый день China Business Forum 2023

22 ноября в отеле «Монарх» в Москве прошел первый день масштабного China Business Forum 2023 от Школы Бизнеса «Синергия». Форум посвящен ведению бизнеса с Китаем, а на его площадке проходят два параллельных трека: для МСП и крупного бизнеса.

За первое полугодие 2023 двусторонний товарооборот России и Китая превысил $114 млрд, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что к 2030 году страны могут удвоить взаимодействие до $400 млрд.

В ходе пленарной сессии на открытии форума перед предпринимателями выступил ответственный секретарь Российской части Российско-Китайской Палаты, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству Павел Устюжанинов:

«Активизация международного сотрудничества России со странам Евразийского континента отмечают многие эксперты по внешнеэкономической деятельности. Многолетний цикл ровных отношений с Китаем сменился импульсивным — торговый оборот уже значительно увеличился и возрастет вдвое в ближайшие 3-4 года. Создание цифровой сети поможет предпринимателям Евразии и других стран преодолевать барьеры во внешнеэкономической деятельности. Более того, такие проекты планируется сделать многосторонними: сначала они будут функционировать как российско-китайские, и постепенно будут включаться и другие страны».

На открытии форума также выступили президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско-Тихоокеанского региона» Сергей Санакоев, председатель Координационного совета по взаимодействию с бизнес-объединениями стран Азии МКПП Владимир Ремыга и президент «Опоры России» Александр Калинин.

Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» отметил, что китайские товары составляют 40% от общего товарооборота России с зарубежными странами: «Сейчас мы видим как определенные ниши заполняются китайскими товарами, например, в сфере автопрома, и эта тенденция будет только усиливаться».

Корпорация «Синергия» ведет активную работу с Китаем. В сентябре китайский центр Университета «Синергия» запустил четырехлетнюю программу двойного диплома с одним из ведущих вузов Китая — университетом Шаньтоу.

Ранее стало известно, что Университет «Синергия» откроет филиал в Китае — соответствующее соглашение было подписано исполнительным директором АО «Гринвуд» Цзи Чуньцинь и президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым на Восточном экономическом форуме. В свою очередь, Школа Бизнеса «Синергия» проводит для предпринимателей бизнес-миссии в Китай, последняя из которых состоялась осенью этого года.

«Китай становится одним из ключевых партнеров для России, и мы можем выделить четыре базовых сферы взаимодействия: логистика и цепочки поставок, межбанковские платежи, структурирование компаний, технологическое взаимодействие и сделки между малым и средним бизнесами», — прокомментировал Олег Ремыга, директор по развитию бизнеса «Синергия».