Найк Борзов выпустил клип с Малышариками

Клип на песню «Космос» появился на официальном YT-канале артиста. Композиция вошла в альбом «Малышарики. Всё по-взрослому!», который ранее вышел на площадках.

Найк Борзов исполнил песню «Космос» из серии «Полетели» анимационного проекта «Малышарики». Сам артист признается, что участие в проекте «словно вернуло его в детство». В клипе Найк Борзов летит на ракете к звездам вместе с Ёжиком, персонажем сериала «Малышарики», в окружении спутников и звёзд. А сопровождающие картинку титры позволят подпевать красивой мелодии, которая в новой версии так гармонично вписалась в репертуар артиста.