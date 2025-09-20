«Вампиры средней полосы»: START показал тизер-сцену финального сезона

В рамках фестиваля «Новый сезон» в Сочи проходит премьера первой серии продолжения бессмертного хита «Вампиры средней полосы». Вместе с генеральным продюсером и директором онлайн-кинотеатра START Эдуардом Илояном третий сезон проекта представили генеральный директор «Старт Студио» Денис Жалинский, шоураннер и режиссер Алексей Акимов, продюсеры Михаил Ткаченко, Сергей Маевский, Анна Рыжикова, сценарист Константин Гарбузов, а также актеры Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Лысенков, Юлия Синицына, Виктория Курбанова и Павел Братковский. Для тех, кто не смог присутствовать на показе, онлайн-кинотеатр START приготовил отрывок из первой серии. В тизер-сцене Барановский (теперь уже вампир) и Жан приходят домой и обнаруживают графиню в предвкушении романтического вечера с Сергеем по случаю их годовщины. Может-ли что-нибудь нарушить эту идиллию?

Актриса Ольга Медынич рассказывает о трансформации графини, которую будут наблюдать зрители в третьем сезоне: «Моей героине предстоит пережить роды, познать себя как мать, познакомиться с чувством тревожности, которое ранее было по минимуму в ее композиции чувств. Ольга наконец-то начнет думать не только про себя. На что готова женщина ради ребенка – в этом будем разбираться в третьем сезоне».

Вечная жизнь — вечные заботы. Мирное существование вампиров из Смоленска вновь под угрозой. Аннушке все труднее скрывать правду о себе от старого знакомого, московского следователя. Графиня Ольга готовится родить необычного младенца и терпит похождения Барановского, переставшего быть человеком. В городе начинают исчезать люди, и подозрения, разумеется, опять падают на семью деда Славы. От Хранителей толка нет: в их рядах разлад. Проиграв в схватке, Борис Феликсович и кровожадные обитатели уральской фермы точат клык на более мирных собратьев. И если Святослав Вернидубович не решит вопрос миром — грядет битва, каких не бывало.