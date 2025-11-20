SISTEMA GALLERY представляет выставку произведений Наталии Юдиной «Белее белого»

Наталия Юдина родилась в Томске и в своём творчестве обращается к лаконичной и суровой эстетике сибирской зимы, переосмысленной сквозь призму художественного опыта нескольких поколений художников. Автор продолжает программу по линии белого русского авангарда 1910-х, нонконформизма 1960-х и концептуализма 1970-х-1980-х годов.

Произведения, представленные в экспозиции, вызывают в памяти теоретические труды Казимира Малевича и Василия Кандинского, считавших белый цвет высшей формой художественно-пластического языка, творческие поиски Владимира Вейсберга, сформулировавшего живописную теорию «белого на белом» и эксперименты членов Новой Академии Изящных Искусств Тимура Новикова, отталкивавшихся от образцов классического искусства. Живописные полотна, скульптура и изящные вышивки Наталии Юдиной, посвященные приключениям Венеры в краю вечной зимы, переосмысляют культовый образ Античности в контексте совершенно иного дискурса, состоящего из ледяной пустоты, бескрайнего «ничто», очертания которого тают во мраке полярной ночи.

Наконец, благодаря серии объектов из меха и шерсти «Теплое письмо», Юдина вступает в прямой диалог с Йозефом Бойсом — мэтром европейского концептуализма и автором евразийской теории, в рамках которой в 1963 году была исполнена его знаменитая «Сибирская симфония».

Кроме того, в экспозицию войдут произведения живописи и графики 2016-2025 годов, которые продолжают развитие темы выставки. «Белее белого — это идея аскетичности, пустоты и идея частного взгляда на мир. Предельная атмосфера покоя, пустоты и белизны, имеет определенную историческую изобразительную традицию. По этой причине выставку «Белее белого» нельзя пропустить» — считают организаторы выставки.