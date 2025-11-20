Научное достижение стало событием светской жизни

10 ноября состоялась 16 юбилейная церемония Topical Style Awards — премия с 2010 года отмечает самых стильных и успешных представителей шоу‑бизнеса, моды и медиа. Среди звёздных номинантов (Ксения Собчак, Алсу, Регина Тодоренко и др.) неожиданным, но заслуженным триумфатором стал Семавик. Препарат получил награду в номинации «Прорыв года», что подчёркивает: инновации в медицине способны привлекать внимание не только врачей, но и широкой публики. Для фармацевтической отрасли это редкий случай, когда научное достижение становится событием светской жизни.

В ноябре 2025 года Семавик удостоился сразу двух престижных премий, подтвердив статус настоящего прорыва в отрасли.

Две победы — два знака качества

В мире медицины и фармацевтики редко случается, чтобы один препарат за короткий срок завоевал не только доверие пациентов, но и признание широкой общественности. Именно такая история у Семавика – первого российского аналога популярного голливудского средства Оземпик, предназначенного для лечения ожирения и сахарного диабета 2‑го типа.

Уже на следующий день, 11 ноября, в Сочи состоялась церемония награждения премии «Выбор потребителей». Из 500 заявок экспертный совет отобрал лишь 103 лауреата. Семавик одержал победу в номинации «Инновация года».

«Наша задача — создавать продукты, которые не просто отвечают текущим потребностям пациентов, но и задают новые стандарты качества жизни», — подчеркнула заместитель генерального директора компании ГЕРОФАРМ Марина Рыкова.

Почему выбор жюри пал на Семавик? Цифры, которые говорят за себя

За 9 месяцев 2025 года продажи Семавика выросли на 282,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Препарат занял лидирующую позицию в аптечных сетях.

По данным аналитической компании RNC Pharma, Семавик признан самым быстрорастущим брендом на российском фармацевтическом рынке.

Такие показатели – результат сочетания трех ключевых факторов:

Инновационная формула. Семавик действует на механизмы регуляции аппетита и глюкозы, предлагая комплексное решение для пациентов с ожирением и диабетом.

Доказанная эффективность. Клинические исследования подтверждают устойчивое снижение веса и улучшение гликемического контроля.

Удобство применения. Препарат разработан с учётом потребностей пациентов, что повышает приверженность терапии.

В 2025 году ГЕРОФАРМ выпустил новое средство в линейке препаратов для контроля веса – Седжаро, которое не только уменьшает тягу к высококалорийной пище, но и способствует расщеплению жировых отложений.

