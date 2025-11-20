В Москве представили масштабный выставочный проект «Все напоказ?»

Масштабный выставочный проект «Все напоказ?» созданный в жанре театрализованной инсталляции с элементами исторической ретроспекции, посвящен исследованию и репрезентации уникального архитектурного объекта — камерной городской усадьбы конца XVIII века, расположенной в 1-м Казачьем переулке. Выстроенный по заказу семьи Позняковых в одном из тихих уголков Замоскворечья, дом представлял собой типичный образец городской дворянской усадьбы, скрывающей богато оформленные интерьеры парадных залов за сдержанной и строгой внешней архитектурой здания.

В пожаре 1812 года часть усадебных построек сгорела, но уже в 1814-м новый владелец, статский советник И. А. Новиков, перестроил пострадавший дом, сохранив первоначальную планировку. В 1860-м владелицей усадьбы стала почетная гражданка А.В. Лепешкина, а в конце XIX — начале XX века главный дом занял представитель купеческой династии З.М. Персиц, при котором интерьеры особняка были вновь обновлены, а маслобойные и химические заводы его семьи в Нижнем Новгороде в те годы снабжали Россию гарным маслом и свечами.

Судьба городской усадьбы в 1-м Казачьем переулке в полной мере отражает перипетии истории Москвы XIX века и изменения, происходившие в жизненном укладе жителей Замоскворечья. Дворянские усадьбы переходили в собственность купцов и мещан, игравших во второй половине столетия ключевую роль в жизни московского общества. На фоне бурно кипевшей деловой жизни города особую важность приобретал домашний мир, так называемый ближний круг, где ценилась неприкосновенность частной жизни.

Участники проекта «Все напоказ?» в первую очередь стремились воссоздать семейный дух усадьбы, где предметы, маркирующие род занятий и статус бывших владельцев особняка, соседствуют с милыми безделушками, раскрывающими их характеры и вкусы.

«Работа с объектами культурного наследия — это не просто про восстановление зданий, это про возвращение городу его истории, духа и смысла. Мы рады открыть новую выставку в уникальном пространстве исторической усадьбы в сердце Москвы. Этот проект стал для нас уже вторым самостоятельным опытом в рамках культурно-просветительской миссии компании, и мы видим, как важно сохранять и заново осмыслять такие места. Мы уверены, что подобные инициативы делают город богаче. И, конечно, мы продолжим создавать новые точки притяжения на карте столицы», — говорит Ирина Дзюба, девелопер MR Group.

«Камерный размер усадьбы в 1-м Казачьем переулке отсылает нас к формату дома-музея, посвященного жителям Замоскворечья — купеческой “московской провинции”, где было принято скрывать от посторонних глаз частную жизнь, но выставлять напоказ свои профессиональные занятия. Выставка “Все напоказ?” создана в жанре тотальной инсталляции, объединившей бутафорию, реальные артефакты и произведения актуальных художников. Театрализация исторического момента — лучше способ понять современность», — объясняет куратор проекта Мария Салина.

«Выставка построена как своего рода палимпсест из множества пластов — видимых и воображаемых. Удивительная и не до конца разгаданная история метаморфоз, которые претерпела усадьба в Казачьем переулке, побудила участников к созданию новых “декораций” и “реконструкций”, в которых подлинные документы переплелись с дерзкими и изобретательными мистификациями. Судьба последних частных владельцев дома послужила основой для поэтических инсталляций, обращенных к интереснейшим и пронзительным ее страницам. Биография дома похожа на биографии московских купцов, среди которых были не только старообрядцы и православные прихожане многочисленных храмов Замоскворечья, но и ученые иудеи, не только торговцы мануфактурными товарами, но и предприниматели, экспериментировавшие с самыми передовыми технологиями в сложных производствах, и многие из них вошли в историю как благотворители и меценаты, коллекционеры и библиофилы, внесшие неоценимый вклад в развитие культуры», — дополняет сокуратор выставки, искусствовед Ирина Горлова.