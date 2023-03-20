СКАЗКА ОЖИВАЕТ

18 и 19 марта в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя состоялся пятый сезон сказочной недели моды Magic Fashion Week.

Это уникальное культурное событие, такого не проводят нигде в мире. Показ модной одежды состоялся в сказочных декорациях, стилизованных под необычную конюшю. Ведь лошади интересны тем, что они влекут нас одним лишь видом, а в наших сердцах в этот момент зажигается та самая маленькая искорка.

В показах принимали участие российские дизайнеры. Они представили свои новые коллекции одежды весна-лето, 2023: Надежда Шибина, George Black, Московская модельная школа Ирины Шарлау и Алены Алимовой, JANAVESNA, Елена Мур, Наталья Рязанова, NAZ MAER, Светлана Грилео, Якушина Людмила, Кутафина Инесса и Родина Анна.

Образы представленных коллекций очень разнообразны - своим дефиле каждый дизайнер на подиуме рассказывал свою историю, абсолютно уникальную и неповторимую.

В показах приняли участие более 500 моделей из разных городов России.

Почетными гостями Magic Fashion Week и моделями на подиуме стали неподражаемый Шура, певица Наталия Гулькина, семья Левкиных Владимир, Маруся и дочь Ника, актер Антон Ескин с сыном, солистка группы Total Марина Черкунова, актриса Екатерина Самуйлина, победитель шоу «Голос.Дети» Валерий Кузаков.

Генеральным партнером мероприятие уже не в первый раз выступил Театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой.

Режиссер – хедлайнер и идейный вдохновитель Magic Fashion Week Шибина Надежда.

Неделя моды этой весной состоялась при информационной поддержке «Детского радио». АртМосковия принимала участие в мероприятии в статусе информационного партнера.

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