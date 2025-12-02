В сериале «Нефть» водопроводчик из провинции бросает вызов нефтяной мафии

Города как люди: есть счастливчики, а есть лузеры. Городу Нижневартовску повезло: все доходы от Самотлорского месторождения осели там. А вот городу Шевелёво, что в каких-то пятидесяти километрах — не повезло: нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. От всех благ цивилизации и нефтяных доходов области оно удалено так же безнадежно, как Точка Немо от ближайшей суши.

Но однажды одно небольшое землетрясение, почти незаметное, сдвигает что-то в земной коре, и колодец местного водопроводчика Семена Плахова (Антон Васильев) вместо воды неожиданно наполняется нефтью.

Теперь у Семена есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Чтобы доказать жене (Елена Николаева), которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с местным одаренным фриком Ульяном (Иван Добронравов) осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес»

Онлайн-кинотеатры PREMIER и START объявили о начале съемок многосерийной драмы с элементами комедии «Нефть». Проект рассказывает историю о том, как скромный провинциальный работник водоканала пускается во все тяжкие, став теневым нефтедобытчиком.

В ролях: Антон Васильев, Иван Добронравов, Елена Николаева, Александр Горбатов, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Роза Хайруллина, Андрей Максимов, Валери Зоидова и другие.