Скорпионам нравится рок, а львам — поп: Звук узнал, что слушают знаки зодиака

Музыкальный вкус зависит от множества факторов: окружение, воспитание, интересы и даже просмотренные фильмы. Но есть ли связь между музыкой и знаком зодиака? 53% россиян считают, что знак зодиака отчасти может влиять на музыкальные вкусы, 10% уверены в этом полностью. HiFi-стриминг Звук провел исследование и выяснил, какую музыку слушают разные знаки зодиака.

Главными любителями музыки среди знаков зодиака стали Козероги, Скорпионы, Львы, Раки и Тельцы. Больше всего представителей этих знаков зодиака на регулярной основе радуют себя музыкой в пути по делам, при уборке, в путешествиях и так далее.

Козерог

94% козерогов любят слушать музыку. Это абсолютный рекорд среди всех знаков зодиака. В 69% случаев опрошенные предпочитают развлекать себя музыкой во время домашних дел, а в 78% – в дороге по делам. Больше всего козероги любят танцевальную музыку (73%).

Скорпион

87% скорпионов регулярно слушают музыку. Это больше, чем у большинства других знаков зодиака. Подавляющее большинство скорпионов (77%) получают удовольствие от музыки во время дороги. 77% россиян этого знака зодиака предпочитают русский и зарубежный рок.

Лев

Львы занимают третье место по количеству меломанов (86%). 73% из них предпочитают слушать музыку в дороге по делам. Больше всего львы любят поп (67%) и русский рэп (64%).

Рак

Раки заняли четвертое место среди знаков зодиака по прослушиванию музыки – 80% делают это на постоянной основе. 31% развлекают себя музыкой во время домашних дел, еще четверть – на прогулке. Любимыми жанрами раков стали электроника (16%) и русский и зарубежный рок (17%).

Телец

77% опрошенных тельцов на регулярной основе слушают музыку. Чаще всего коротают время с музыкой в дороге (36%) и во время домашних дел (19%). Самыми любимыми жанрами тельцов стали зарубежный и русский рок (36%).

Близнецы

72% близнецов регулярно слушают музыку. Треть чаще всего погружаются в музыку в пути по делам, еще четверть – в процессе выполнения дел по дому. Больше всего близнецы любят русский и зарубежный рэп (24%) и русский рок (23%).

Дева

68% дев из России на регулярной основе слушают музыку. Чаще всего девы развлекают себя музыкой во время прогулок (28%) и работы (19%). Для прослушивания девы отдают предпочтение русскому и зарубежному року (22%) и русскому и зарубежному рэпу (24%).

Водолей

Более половины водолеев (67%) считают себя любителями музыки. 39% опрошенных чаще всего слушают те или иные композиции в дороге по делам. Еще 23% – во время домашних дел. Каждый третий водолей отдает предпочтение композициям в стиле поп.

Стрелец

60% россиян этого знака зодиака с разной периодичностью слушают музыку. 38% делают это в путешествиях, 30% – во время домашних дел. Любимым жанром стрельцов стал поп (38%).

Овен

Среди овнов больше половины (53%) отмечают, что любят слушать музыку. Примерно треть чаще всего делают это в дороге. В топ любимых жанров вошли поп (38%) и танцевальные композиции (24%).

Весы

Чуть больше половины весов (52%) занимаются прослушиванием музыки. Четверть из них слушают музыку в дороге на работу или домой, а также на прогулке. 24% весов предпочитают русский и зарубежный рэп.

Рыбы

Только 35% рыб на регулярной основе слушают музыку. Это наименьший показатель среди всех знаков зодиака. Треть рыб делают это во время работы. Больше всего они любят поп (32%) и зарубежный рок (16%).

Представители всех знаков зодиака могут послушать любимые треки в Звуке — единственном стриминге с HiFi-качеством на рынке. Научно доказано, что музыка в HiFi-качестве вызывает радость от прослушивания, а также наименьшую утомляемость по сравнению с аналогичными сервисами.

Изображение – АртМосковия, NESNOVA™