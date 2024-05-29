«Финист. Первый богатырь»: восточные приключения русского богатыря в специальном тизер-трейлере сказочного блокбастера

В сети интернет вышел специальный тизер-трейлер самого ожидаемого сказочного блокбастера Нового года «Финист. Первый богатырь».

Когда последний богатырь еще не родился, был Первый богатырь… Новый фильм станет приквелом трилогии «Последний богатырь» и расширит сказочную киновселенную, рассказав предысторию полюбившихся персонажей.

Герой нового праздничного блокбастера – Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев). Как и положено богатырю, он окружен славой и поклонниками. И только пара человек знают его по-настоящему: помощник Мелёха (Сергей Лавыгин) и молодая ведунья Баба Яга (Юлия Пересильд). Вместе с друзьями Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли. Герою предстоит познакомиться с загадочным изобретателем Анарифом (Фёдор Добронравов), говорящим верблюдом Джамалом и, конечно, встретить свою любовь – как же богатырю обойтись без нее? Таинственная красавица Злата (Кристина Строителева) навсегда покорит сердце Финиста.

Кирилл Зайцев:

«Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа Финиста будут снимать отдельный фильм. Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Я с радостью прихожу на площадку, потому что меня окружают звёздные и всегда позитивно настроенные партнеры — Фёдор Викторович Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, профессиональная съёмочная группа и блестящий режиссер Дмитрий Дьяченко. Работая в такой сильной творческой команде, я получаю большое удовольствие!»

Юлия Пересильд:

«Это мой первый опыт существования в таком жанре. Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке — это, конечно, мечта. Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение».

Сергей Лавыгин:

«Я играю Мелёху. Он помощник Финиста, его правая рука. Правой рукой богатыря быть очень тяжело, потому что в этой руке он носит оружие. Хорошо, что в кино реквизит легче настоящего меча. Наш современный кинематограф долгое время проходил мимо сказок, а ведь там уже все есть: целая вселенная со своими супергероями. Думаю, зритель будет очень рад возвращению на экраны любимых персонажей».

Федор Добронравов:

«Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому, когда мне прислали сценарий, не раздумывал. У меня было только одно желание – чтобы меня утвердили. Мой герой Анариф — изобретатель, а на самом деле, обычный человек, просто невероятно умный и любящий науку».