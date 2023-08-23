Скульптуры рабочего и колхозницы вернули на павильон №61 «Центросоюз» на ВДНХ после реставрации

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На Главной выставке страны состоялось возвращение скульптур на фасад павильона №61 «Центросоюз». Скульптуры девушки-колхозницы с пушистым снопом и молодого механизатора с разводным ключом (скульптуры рабочего и колхозницы) установили после реставрации.

Павильон №61 «Центросоюз» был построен в 1954 году, его архитекторы — Р.Р. Кликс, Б.С. Виленский. Павильон является объектом культурного наследия федерального значения и находится в северо-восточной части ВДНХ.

В рамках проведения реставрационных работ на пилоны главного входа, расположенные справа и слева от шатра, вернули две скульптуры: девушки-колхозницы с пушистым снопом и молодого механизатора с разводным ключом, сообщается в телеграм-канале ВДНХ. Вместе они образуют единую композицию, иллюстрирующую нерушимый союз рабочего класса с колхозным крестьянством. Автор скульптур — В.П. Циммерман.

В настоящее время в павильоне продолжаются реставрационные работы.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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