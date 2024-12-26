«Креативная экономика» подводит итоги 2024 года

Уходящий 2024 год можно охарактеризовать прорывным для развития креативных индустрий в России. Президент РФ Владимир Путин установил главный ориентир для отрасли: к 2030 году вклад креативных индустрий в экономику РФ должен увеличиться до 6%, сейчас этот показатель оценивается на уровне 3,5%. Теперь все стратегические документы в области развития креативной экономики – как на федеральном, так и на региональном уровне – выстраиваются с учетом поставленной президентом цели.

В августе 2024 года Госдума приняла знаковый для сектора федеральный закон «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации», который определяет единые правила игры по всей стране, а также устанавливает полномочия федерального центра и регионов и меры поддержки. Принятый закон устраняет проблему разрозненности нормативного регулировании креативных индустрий, так как до его принятия действовали с десяток различных правовых документов по отдельным направлениям.

Набирал обороты и расширял географию в 2024 году ключевой для отрасли фестиваль-форум «Российская креативная неделя». В общей сложности в этом году деловую программу «Российской креативной недели» посетило более 12 000 гостей в Москве, Челябинске, Ульяновске, Южно-Сахалинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. Порядка 12 млн человек присоединились к трансляциям мероприятий. Только на форуме в столице подписано 10 соглашений о партнерстве, в том числе для развития креативных индустрий в регионах и поддержки образовательного проекта АНО «Креативная экономика» – Всероссийского урбанистического хакатона «Города».

Новыми городами присутствия фестиваля в 2024 году стали Челябинск, Ульяновск, Южно-Сахалинск и Нижний Новгород. В частности, в Ульяновске состоялся первый федеральный специализированный форум «Российская креативная неделя – Музыка», на деловую программу которого было зарегистрировано более 1600 человек.

Городом-рекордсменом по проведению «Российской креативной недели» стал Красноярск, который в 2024 году в четвертый раз принял у себя гостей фестиваля-форума. Деловую программу «Российской креативной недели – Сибирь» посетили более 1500 человек, а спикерами тематических мероприятий выступили более 120 экспертов. Онлайн-трансляции событий форума собрали более 400 000 просмотров.

Главными тематическими направлениями «Российской креативной недели» в 2024 году стали:

локальная идентичность, то есть отличительные черты России и регионов, которые могут быть выражены через креативные продукты;

меры поддержки креативных индустрий;

пространственное развитие и роль креативных индустрий в преобразовании городов;

креативная экономика как индустрия ценностей, или как кино, архитектура, музыка, дизайн, театр влияют на формирование эстетического вкуса россиян.

Тема пространственного развития имела особую роль в мероприятиях АНО «Креативная экономика». Вместе с представителями Министерства строительства на сессиях обсуждалось внедрение креативных секторов в мастер-планы, поскольку практически каждый город имеет особый креативный потенциал, который может рассматриваться в качестве важного экономического драйвера и новой городской функции.

Новый виток развития в 2024 году получила тема народных художественных промыслов. Она присутствовала в деловой программе фестивалей, и внимание к этим тематическим сессиям свидетельствует о запросе общества на поиск баланса между сохранением культурного наследия и его актуализацией и современной подачей.

В 2024 году АНО «Креативная экономика» начала развивать направление, связанное с ценностной составляющей в креативных индустриях. В рамках трех региональных форумов были проведены стратегические сессии с региональными командами, лидерами креативного сектора и руководителями субъектов на тему «Ценностные ориентиры в стратегиях развития креативных индустрий регионов». Результатом стала разработка предложений по внедрению ценностных показателей в документы стратегического планирования регионов.

Впервые на «Российской креативной неделе» состоялось выездное заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В заседании приняли участие представители федеральной и региональной власти. По результатам заседания подготовлена резолюция о декомпозиции целей, обозначенных в правительственной Концепции творческих (креативных) индустрий, с учетом специфики регионов.

В 2024 году определён единый куратор креативного сектора экономики – теперь разработкой и осуществлением государственной политики в сфере развития креативных индустрий занимается Минэкономразвития.

Кроме того, в 2024 году первые 20 регионов представили Агентству стратегических инициатив (АСИ) свои стратегии развития креативной экономики, также в финальную стадию вошла разработка 12 «дорожных» карт на федеральном уровне по развитию отдельных индустрий креативного сектора.

Ярким завершением плодотворного для креативного сектора экономики 2024 года стала церемония вручения Российской национальной премии Russian Creative Awards. В этом году на премию было подано более 1000 заявок, а самым креативным регионом заслуженно признан Красноярский край.

Марина Монгуш (Абрамова), президент АНО «Креативная экономика», директор форума «Российская креативная неделя»:

«АНО «Креативная экономика» в этом году организовала рекордное количество мероприятий за пределами Москвы. Благодаря новому закону, креативные индустрии и креативная экономика обрели четкие контуры и фундаментальную законодательную базу. Мы видим, что в регионах растет запрос на качественную экспертизу, стратегии и исследования в области креативной экономики, а также продвижение регионального креативного сектора. Мы готовы помогать субъектам определить свой креативный потенциал, реализовать его через креативные продукты и выработать долгосрочную стратегию развития креативной экономики. В 2025 году АНО «Креативная экономика» продолжит расширять географию присутствия».