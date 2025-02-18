Около 1500 человек стали участниками социокультурного фестиваля «Система Фест» в Нижнем Новгороде

Цифровая экосистема, и благотворительный фонд «Система» подвели итоги социокультурного фестиваля «Система ФЕСТ», который прошел 14-16 февраля в Нижнем Новгороде. Фестиваль объединил почти 1500 участников серии просветительских, профориентационных и социокультурных мероприятий.

Участниками фестиваля стали опытные и начинающие ИТ-специалисты, разработчики, студенты, преподаватели и все, кто следит за технологиями и их влиянием на современный мир. Аудитория фестиваля вышла за пределы Нижегородского региона: участники приезжали из различных регионов Поволжья, ЦФО, Москвы и Санкт-Петербурга, еще 692 человека присоединились к мероприятиям фестиваля онлайн.

Ключевым событием фестиваля стала масштабная ИТ-конференция True Tech Hub «Мир ИТ изнутри» на площадке «Академии Маяк», где участники познакомились с инновационными трендами мира ИТ: разработка, искусственный интеллект, умные устройства, цифровые помощники и голосовые роботы. Программа конференции включала два трека, в рамках которых выступили 18 экспертов – действующие тим-лиды и руководители цифровых продуктов ведущих российских компаний. Спикеры конференции рассказали, как создаются продукты, с какими вызовами сталкиваются ИТ-специалисты в условиях высокого темпа развития индустрии, какие технологии скрываются в умных устройствах, как ИТ-инструменты меняют подходы к развитию бизнеса в различных индустриях. В рамках открытых диалогов все желающие могли задать вопросы ведущим IT-экспертам МТС. На площадке также были организованы бесплатные карьерные консультации для студентов и молодых специалистов, зоны с просветительскими и развлекательными ИТ-активностями. Завершил фестиваль концерт группы «внимание брусника!», продюссером которой выступает МТС Лэйбл.

Также на площадке True Tech Hub прошел двухдневный хакатон «Система Хак: программируем без границ», где почти 150 ИТ-специалистов соревновались в разработке программных решений, которые помогут повысить качество жизни людей с особыми потребностями. В номинации «Разработка инклюзивного решения для онлайн-встреч» лучшим стала команда 14 bit MISIS. Победителем трека «Инклюзивный город» стала команда «Динозаврики МИСИС». Общий призовой фонд хакатона составил 750 тысяч рублей.

Важным элементом фестиваля «Система ФЕСТ» стала масштабная образовательная программа с нижегородскими образовательными учреждениями. Так, между МТС и Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева было подписано соглашение о научно-техническом и образовательном сотрудничестве. В рамках партнёрства МТС и университет планируют продвигать совместные образовательные и научные инициативы, а также развивать программы стажировок для студентов. Также, в рамках фестиваля эксперты компании и благотворительного фонда «Система» приняли участие в серии просветительских встреч с учениками нижегородских средних и специальных общеобразовательных учреждений, где обсудили с ребятами вопросы цифровой гигиены и профориентации.

«В Нижнем Новгороде сформировано сильное ИТ-сообщество и наша задача, как крупного бизнеса, через разработки, экспертность, помогать ему расти и развиваться дальше. В МТС для этих задач существует большая целевая образовательная программа: открытые уроки с участием экспертов МТС, кейс-чемпионаты с реальными бизнес-задачами, оплачиваемые стажировки. Но именно комплексные многофакторные форматы, как наш фестиваль, организованный совместно с нашим многолетним социальным партнером благотворительным фондом «Система», помогают ярко и наглядно показать глобальный масштаб и актуальные возможности мира ИТ в привязке к задачам и особенностям конкретного региона. Здесь, на одной площадке встретились представители бизнеса, образовательной сферы, программисты, студенты — зарождается диалог, идет обмен контактами, обсуждаются актуальные потребности индустрии, формируются карьерные треки. Мы будем рады, если наш фестиваль поможет нижегородским специалистам сформировать новые направления для профессионального роста и развития», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.