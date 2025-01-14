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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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6 молодых слонов – подарок Республики Мьянма России

editor
By editor
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слоны
Фото © Артём Стифлер

Поводом для королевского подарка стало 75-летие установления дипломатических отношений между нашей страной и Мьянмой. Теперь 6 молодых слонов – 5 девочек и один мальчик – будут радовать зрителей Большого Московского цирка.

Такое большое событие потребовало немало усилий разных ведомств и, конечно, большой работы МИД РФ. Без содействия 3-го Департамента Азии МИД РФ в лице Екатерины Николаевны Бакеевой, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Индонезии и Восточном Тиморе Сергея Геннадьевича Толченова, а также директора фонда «РК-Инвестиции» Александра Сергеевича Шатирова реализация столь ценного подарка была бы невозможна. Огромную роль сыграло и посольство Республики Союз Мьянма в России.

– Процесс перевозки животных из Мьянмы в Россию вместе со всеми проверками и согласованиями занял почти два года. Конечно, большую роль в этом сыграл Большой московский цирк и братья Запашные. Так что мы очень рады, что нам все же удалось претворить это в жизнь, – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Марина АБРАМОВА

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