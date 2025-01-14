6 молодых слонов – подарок Республики Мьянма России

Поводом для королевского подарка стало 75-летие установления дипломатических отношений между нашей страной и Мьянмой. Теперь 6 молодых слонов – 5 девочек и один мальчик – будут радовать зрителей Большого Московского цирка.

Такое большое событие потребовало немало усилий разных ведомств и, конечно, большой работы МИД РФ. Без содействия 3-го Департамента Азии МИД РФ в лице Екатерины Николаевны Бакеевой, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Индонезии и Восточном Тиморе Сергея Геннадьевича Толченова, а также директора фонда «РК-Инвестиции» Александра Сергеевича Шатирова реализация столь ценного подарка была бы невозможна. Огромную роль сыграло и посольство Республики Союз Мьянма в России.

– Процесс перевозки животных из Мьянмы в Россию вместе со всеми проверками и согласованиями занял почти два года. Конечно, большую роль в этом сыграл Большой московский цирк и братья Запашные. Так что мы очень рады, что нам все же удалось претворить это в жизнь, – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Марина АБРАМОВА