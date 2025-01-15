Выставкой «Владимир Мартиросов. Траектории ощущений» галерея ARTSTORY открыла 2025 год

Выставка «Владимир Мартиросов. Траектории ощущений» – первая в галерее ARTSTORY в новом 2025 году. Все пространство галереи подчинено непрерывному движению, дирижером которого выступит художник, скульптор, сценограф Владимир Мартиросов. Выставка, приуроченная к 50-летию художника, станет ретроспективной: на ней представлены результаты творческих исканий Владимира Мартиросова за последние два десятка лет, включая и новые работы, которые будут показаны впервые. Работы Владимира Мартиросова представляют сложные механизмы, преимущественно сделанные из металла, в которых, вместе с тем, присутствует легкость и плавность, хрупкость и даже романтичность. При этом все объекты «стремятся» к абстрактности. За счет неконкретности образов работы кажутся не только емкими и выразительными, но они будто приглашают зрителя к сотворчеству. В кинетическом искусстве важным является не конечный результат, но сам процесс преобразования и изменения, в том числе это касается и восприятия.

Объекты Владимира Мартиросова завораживают на расстоянии и в непосредственной близости. Издалека заметны ритмичность движения, траектория раскрытия объектов. Вблизи зритель получает возможность увидеть, рассмотреть механизм, который приводит объект в движение. Художник намеренно не маскирует двигатели, но превращает в полноправные концептуально обоснованные части объектов.

Экспозиция включит несколько тематических зон. Это и сад с работами из серий «Цветы» и «Насекомые», и своеобразный парк с крупными объектами. Будут представлены и малые формы: уже известные «Веера», а также «Облака», которые будут экспонироваться впервые. В одном из залов будет сделан акцент на творческий процесс. В другом представлены новые настенные объекты, которые Владимир Мартиросов делает вместе со своей супругой – Анастасией Кислициной.

По словам автора, увлечением кинетическими объектами он, во-первых, своему отцу – художнику Александру Мартиросову, чьи работы произвели большой впечатление на сына, хотя они работают теперь в совершенно разных техниках. А еще – детскому кружку авиамоделирования, в котором Владимир провел несколько месяцев в детстве: «Я научился склеивать «деревяшечки», начал какие-то конструкции делать для себя, но это еще были не мобили, а некие авангардные формы. Потом я приделал к ним моторчики, которые их трясли. Ну, и постепенно пришел к тому, что делаю сейчас».

Как известно, кинетические объекты построены на идее постоянного изменения. Это символическое закрепление мысли о бесконечной динамике и трансформации живой материи. Область искусства исследует возможности работы с пространством и временем, обращается к феномену процессуальности и изменениям объектов в пространстве и времени. Движение объектов создает динамическое восприятие, где время становится частью художественного процесса. Кинетическое искусство связано с философией движения. Это мысль, уходящая корнями еще в античность. Поиск универсальной характеристики объектов приводил мыслителей к пониманию того, что движение присуще всему живому – констатация непостоянства материи и непрерывной изменчивости бытия.

Стоит напомнить, что самая первая выставка галереи Artstory в 2014 году была посвящена творчеству знаменитой группы художников-кинетистов «Движение», в которую входили представителям неофициального искусства советской эпохи.