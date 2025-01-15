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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВыставкой «Владимир Мартиросов. Траектории ощущений» галерея ARTSTORY открыла 2025 год

Выставкой «Владимир Мартиросов. Траектории ощущений» галерея ARTSTORY открыла 2025 год

editor
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художник-владимир-мартиросов
Художник Владимир Мартиросов. Фото © пресс-служба Галереи ARTSTORY

Выставка «Владимир Мартиросов. Траектории ощущений» – первая в галерее ARTSTORY в новом 2025 году. Все пространство галереи подчинено непрерывному движению, дирижером которого выступит художник, скульптор, сценограф Владимир Мартиросов. Выставка, приуроченная к 50-летию художника, станет ретроспективной: на ней представлены результаты творческих исканий Владимира Мартиросова за последние два десятка лет, включая и новые работы, которые будут показаны впервые. Работы Владимира Мартиросова представляют сложные механизмы, преимущественно сделанные из металла, в которых, вместе с тем, присутствует легкость и плавность, хрупкость и даже романтичность. При этом все объекты «стремятся» к абстрактности. За счет неконкретности образов работы кажутся не только емкими и выразительными, но они будто приглашают зрителя к сотворчеству. В кинетическом искусстве важным является не конечный результат, но сам процесс преобразования и изменения, в том числе это касается и восприятия.

Объекты Владимира Мартиросова завораживают на расстоянии и в непосредственной близости. Издалека заметны ритмичность движения, траектория раскрытия объектов. Вблизи зритель получает возможность увидеть, рассмотреть механизм, который приводит объект в движение. Художник намеренно не маскирует двигатели, но превращает в полноправные концептуально обоснованные части объектов.

Экспозиция включит несколько тематических зон. Это и сад с работами из серий «Цветы» и «Насекомые», и своеобразный парк с крупными объектами. Будут представлены и малые формы: уже известные «Веера», а также «Облака», которые будут экспонироваться впервые. В одном из залов будет сделан акцент на творческий процесс. В другом представлены новые настенные объекты, которые Владимир Мартиросов делает вместе со своей супругой – Анастасией Кислициной.

По словам автора, увлечением кинетическими объектами он, во-первых, своему отцу – художнику Александру Мартиросову, чьи работы произвели большой впечатление на сына, хотя они работают теперь в совершенно разных техниках. А еще – детскому кружку авиамоделирования, в котором Владимир провел несколько месяцев в детстве: «Я научился склеивать «деревяшечки», начал какие-то конструкции делать для себя, но это еще были не мобили, а некие авангардные формы. Потом я приделал к ним моторчики, которые их трясли. Ну, и постепенно пришел к тому, что делаю сейчас».

Как известно, кинетические объекты построены на идее постоянного изменения. Это символическое закрепление мысли о бесконечной динамике и трансформации живой материи. Область искусства исследует возможности работы с пространством и временем, обращается к феномену процессуальности и изменениям объектов в пространстве и времени. Движение объектов создает динамическое восприятие, где время становится частью художественного процесса. Кинетическое искусство связано с философией движения. Это мысль, уходящая корнями еще в античность. Поиск универсальной характеристики объектов приводил мыслителей к пониманию того, что движение присуще всему живому – констатация непостоянства материи и непрерывной изменчивости бытия.

Стоит напомнить, что самая первая выставка галереи Artstory в 2014 году была посвящена творчеству знаменитой группы художников-кинетистов «Движение», в которую входили представителям неофициального искусства советской эпохи.

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