В Москве представили сайт-специфичный арт-объект «Столпотворение»

В рамках VII фестиваля паблик-арта «Здесь и сейчас» во дворе Московского музея современного искусства (ММОМА) на Петровке, 25 открыт новый арт-объект. Парк «Зарядье» (организатор фестиваля) совместно с ММОМА подвели итоги опен-колла на создание временной инсталляции во внутреннем дворе музея. Конкурс был адресован студентам и выпускникам Школы современного искусства «Свободные мастерские».

Победителем конкурса стала арт-группа 25 (Ирина Будниченко, Анна Власова, Наталья Дорожкина, Анна Калугина, Ольга Колпакова, Нина Косарева, Вера Куликова, Александра Ткаченко, Екатерина Чиркова, Анна Штригель), чей проект «Столпотворение» наиболее полно отразил тему фестиваля 2025 года — «Ландшафтная ориентация». Объект представляет собой многоярусную колонну, украшенную керамическими плитками.

«Этот арт-объект уникален: его можно рассматривать с разных сторон. Горизонтальные линии произведения вступают в диалог с колокольней Высоко-петровского монастыря с одной стороны и статуей Святой Нино — с другой», — отметила Юлия Василенко, руководитель отдела спецпроектов и программ по развитию молодого искусства в ММОМА, член экспертного совета фестиваля «Здесь и Сейчас».

На керамических плитках художники запечатлели образы, которые ассоциируются у них со школой — это оммажи, портреты, зарисовки отдельных событий или абстрактные композиции. Получился своеобразный коллективный дневник воспоминаний, посвященный году обучения в «Свободных Мастерских».