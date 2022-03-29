Состоялась премьера клипа Сосо Павлиашвили и Ларисы Долиной «Я тебя люблю»

28 марта 2022 года состоялась премьера совместного клипа Сосо Павлиашвили и Ларисы Долиной на песню «Я тебя люблю».

Стильные образы легенд русской сцены прекрасно слились с новым звучанием всеми известной мелодией.

«Я тебя люблю» — это глоток терпкого грузинского вина с винтажными нотками. В сопровождении музыкального джема пред нами предстают Лариса Долина и Сосо Павлиашвили в роскошном стиле 60-х. Специально для съёмок клипа из Америки был заказан ретро кабриолет, который помог воссоздать картину Голливуда золотых времён.

«Мы дружим с Сосо уже много лет. Когда он предложил мне спеть этот дуэт, я согласилась не раздумывая, потому что Сосо пишет только красивые и яркие песни, ни одной проходной! Музыкант с большой буквы. И вот спустя 25 лет мы вместе приняли решение дать песне новую жизнь. Валера Степанов написал новую аранжировку, и дуэт зазвучал ещё свежее и мощнее, потому что у нас обоих за плечами многолетний жизненный и творческий опыт. Сосо – безгранично талантливый музыкант с большим и добрым сердцем. Я его ласково называю «мой грузинский князь», — рассказала Лариса Долина.

Александр Игудин, режиссер клипа, является одним из самых известных мастеров своего дела на территории СНГ. Он создал более 250 работ для таких артистов, как Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, групп «A’STUDIO», «Иванушки International» и многих других.

«Пусть любовь всегда царит в наших сердцах, ведь любовь спасает мир! Огромное счастье петь с выдающейся певицей Ларисой Александровной Долиной. Большое удовольствие работать с мастером своего дела Александром Игудиным!» — обратился к поклонникам Сосо Павлиашвили.

Напомним, что песня «Я тебя люблю» вошла в новый мини-альбом Сосо Павлиашвили «Жизнь это кайф – dance». Он пропитан любовью к хорошей музыке, которой нам всем сейчас так не хватает.

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