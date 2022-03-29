В театре имени Н.И. Сац впервые в России представили «Нуш-Нуши»

В Московском детском музыкальном театре имени Н.И. Сац впервые в России представили концертное исполнение оперы Пауля Хиндемита «Нуш-Нуши».

«Экзотическая опера для бирманских марионеток» была написана композитором в 1920 году, автором либретто стал австрийский писатель, переводчик, издатель Франц Бляй. Премьера состоялась 4 июня 1921 года в Государственном театре Штуттгарта.

«Нуш-Нуши» Пауля Хиндемита – сочетание пародии на восточные сюжеты, а также комическую европейскую оперу. Главный герой – весельчак Тум-Тум (Руслан Юдин), аналог Труффальдино и Фигаро, ловок и хитер. Он обводит вокруг пальца как императора (Александр Хананин), так и фельдмаршала Кюсе Вайнг (Владислав Дорожкин), запугивая того якобы нападающим чудищем Нуш-Нуши (полукрысы-полукрокодила).

Музыка же также пародирует известные европейские произведения и мелодии Густава Малера, Жоржа Бизе, Джакомо Пуччини, итальянскую комедию дель арте. В произведении много юмора, сатиры, бурлеска.

После кончины Пауля Хиндемита опера была сыграна в Дармштадте в 1969 году, затем в Мюнхенской резиденции (1979), Берлине (1987), Байройте (1979), Франкфурте (1988). В 90-е годы прошлого века оперу можно было услышать в Лондоне и Токио, а уже в нашем веке – Амстердаме, Кельне, Берлине, Висбадене, Нью-Йорке, Бонне, Оснабрюке и Москве.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Елена ЛАПИНА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.