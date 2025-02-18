Советская пастораль в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ: история панно Бориса Щербакова

Лекционный зал павильона №1 «Центральный», где сегодня разместилась выставка Третьяковской галереи, вновь украшает масштабная картина Бориса Щербакова «Молочно-мясное животноводство в СССР». Живописное полотно, на котором изображено стадо коров, создает особое ощущение спокойствия и тишины, не характерное для остальной живописи «Центрального».

Картина размером 5,4 х 4,1 метра, выполненная в технике масляной живописи, была написана специально для павильона № 1 «Центральный», в 1958 году полотно находилось в арочной нише зала № 8. Однако в начале 1960-х годов его экспозиция модернизировалась – панно демонтировали, а затем просто забыли о нем, считая утраченным. Спустя много десятилетий это произведение известного художника-соцреалиста Бориса Щербакова обнаружили в павильоне № 42 «Животноводство» на ВДНХ во время подготовки здания к ремонту. Холст располагался высоко под куполом на металлической конструкции и долгое время не привлекал к себе внимания.

Авторство картины удалось установить благодаря подписи художника, которую он оставил в правом углу полотна. Образ, найденный автором, отвечал идеологии того времени, раскрывая тему колхозного благополучия и изобилия. При этом он очень лиричен: среди цветущих полей, залитых солнцем, и раскидистых берез, на фоне реки пасется стадо коров. Художник в идиллической манере изобразил мирную сельскую жизнь во всей ее красоте.

Реставрация полотна началась осенью 2021 года и завершились через год, после чего панно вернулось в интерьер «Центрального». Над полотном воссоздали лозунг, он был и в 1958 году: «В ближайшие годы догоним США по производству мяса, молока и масла на душу населения».

Открытие новых музейных объектов ВДНХ соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ» представляет собой часть собрания крупнейшего национального музея России, объединяя искусство и историю в пространстве восстановленного павильона. Данный проект подготовлен специально для павильона № 1 «Центральный».

«#ТретьяковкаНаВДНХ» стала первой художественной выставкой в пространстве, которое открылось для посетителей после масштабной реставрации в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Здесь представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века, а также современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров можно увидеть более 30 работ.

Фото © пресс-служба ВДНХ