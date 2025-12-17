Кибербезопасность:Андрей Малахов стал новым ведущим проекта «Цифровая броня»

Состоялась премьера нового сезона сериала о кибермошенниках «Цифровая броня». Автором проекта стал финалист Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Олег Хазов. Ведущим нового сезона выступил Андрей Малахов, а его команда работала над производством выпусков. Сериал произведен при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«Цифровая броня» – сериал, посвящённый обучению граждан распознавать и предотвращать кибермошенничество. Каждый выпуск рассматривает одно реальное уголовное дело о цифровых преступлениях и показывает события с точки зрения потерпевших, следователей и самих преступников. Благодаря сотрудничеству со Следственным департаментом МВД России и ФСИН авторы проекта получили доступ к фигурантам уголовных дел в местах лишения свободы, что позволяет показать схемы мошенничества максимально достоверно и наглядно. Съёмочная группа провела съемки в Брянской воспитательной колонии для несовершеннолетних (ФКУ Брянская ВК УФСИН) и Можайской женской колонии (ФКУ ИК-5 ГУФСИН), где сами осужденные поделились со зрителями советами о том, как обезопасить себя в цифровой среде.

В новом сезоне рассматриваются уголовные дела, связанные с использованием искусственного интеллекта в киберпреступлениях, распространением запрещённых веществ через интернет, созданием преступных группировок, а также использованием криптовалюты для введения жертвы в заблуждение.

«Мы сняли проект, который дает людям практические инструкции по защите в цифровом пространстве. В этом сезоне ведущим стал Андрей Малахов, а его команда сделала так, чтобы наш контент был максимально полезным и актуальным. Сегодня один из самых частых запросов в интернете – это «Как не попадаться на мошенническую схему Ларисы Долиной?». Мы детально разбираем подобную схему, предоставляем зрителям практические инструкции и учим, как эффективно защищать себя и своих близких от кибермошенников», – отметил продюсер проекта Олег Хазов.



В одной из серий проекта открытый разговор прошёл с Леоном Кемстачом, звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»:

«Всем ребятам, кто пострадал сегодня от киберпреступников, кого шантажируют в интернете, нужно найти силы в себе, чтобы пойти просить помощи, высказаться, сказать: «Вот я сейчас стою на этом пороге, на краю, я сейчас на этой нитке, которая может оборваться, и я упаду в пропасть, я не выберусь отсюда». Главное — не бояться быть слабыми и просить помощи. Даже если у вас нет людей, которые могут дать вам эту помощь, близких людей, у нас есть множество экстренных служб, которые вам помогут».

Первый сезон проекта уже посмотрели более 20 миллионов человек. А в 2025 году Следственный департамент МВД отметил снижение роста цифрового мошенничества и назвал «Цифровую броню» одним из эффективных инструментов профилактики.

В начале декабря автор проекта Олег Хазов вошел в число финалистов Премии «Россия – страна возможностей» став одним из лучших среди 58 тысяч заявок. Он занял II место в народном голосовании в номинации «Медиа», а проект «Цифровая броня» получил повышенное внимание и интерес жителей всей России.

Проект стал примером того, как современные медиа могут служить делу общественной безопасности и формировать цифровую культуру доверия.