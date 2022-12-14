Современные технологии становятся незаменимыми цифровыми ассистентами в работе судьи

Центр развития современного права оценил уровень цифровизации российской арбитражной системы в 7,5 балла из 11 возможных. По этому показателю Россия вышла на уровень Китая, опережая Австралию и Германию. Однако суды общей юрисдикции заметно отстают от арбитража. В чем причина?

Как и во всем мире, цифровизацию правосудия ускорил COVID. В онлайн-режиме стало привычным участвовать в заседании, знакомиться с делами, подавать иски. LegalTech-продукты вроде КАД «Арбитр» освоились в юриспруденции еще раньше. Скриншоты давно не требуют нотариального заверения, суды готовы обращаться к «цифровым доказательствам» посредством интернет-ресурсов, приложений, видеосъемкам с телефонов и дронов.

Тем не менее цифровизация буксует как раз там, где может применяться с наибольшей эффективностью и принести максимум пользы, — в делах, касающихся интеллектуальной собственности.

В ноябре 2022 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции поднял этот вопрос на своем научно-практическом семинаре «Защита авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет».

Обязательной регистрации в профильном государственном ведомстве требуют промышленная собственность и средства индивидуализации. Авторские и смежные права могут быть зафиксированы в одном из ОКУПов, в творческом союзе, на цифровой платформе или вовсе нигде не задекларированы. Но, принимая решение, например, об обеспечительных мерах на основании статьи 144.1 ГПК РФ, суд обязан опираться на весомые аргументы. Как сократить временные и прочие издержки на поиск? К тому же судам все труднее ориентироваться в разнообразных государственных, общественных или корпоративных реестрах объектов интеллектуальных прав. Эта проблема уже бьет по интересам кинопрокатчиков, лейблов, продюсеров: если они не хотят потерять сборы уже с первого уикенда из-за пиратских ссылок, то должны просить суд оперативно заблокировать незаконный доступ к контенту. Непременное условие для таких обращений — наличие «документов, подтверждающих факт использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, объектов исключительных прав и права заявителя на данные объекты». Если нужных документов под рукой нет, иск о блокировке в лучшем случае будет рассматриваться не в срочном, а в общем порядке. И риск финансовых потерь вовремя не купируется.

Заместитель председателя Первого апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрий Лепёшин обратил внимание слушателей на то, что одним из эффективных способов защиты прав правообладателей в сети Интернет является пресечение действий, которые нарушают их авторские или смежные права. В указанных целях незаменимым является институт предварительных обеспечительных мер, предусмотренный статьей 1441 ГПК РФ, преимущество которого заключается в оперативности пресечения фактов нарушения. В последнее время выявлена тенденция к росту данной категории дел в Московском городском суде. Напомним, что данный институт не имеет аналогов в российском процессуальном законодательстве и находится в авангарде судебной защиты от нелегального размещения в интернет-пространстве объектов авторского и смежных прав. Представляется, что установленные правила исключительной подсудности ориентированы, в первую очередь, на оперативное пресечение распространения «пиратского контента» и взыскание компенсации за выявленные нарушения.

Исходя из указанных задач, в рамках искового производства судом подлежат исследованию обстоятельства, подтверждающие нарушение авторских и (или) смежных прав заявителя. Однако анализ судебной практики по данной категории дел показывает тенденцию снижения оперативности их рассмотрения по существу, поскольку чаще возникают случаи, когда третьи лица представляют документы в качестве обоснования отсутствия прав на спорный объект у истца и заявляют о наличии прав на указанный объект у иных лиц.

В подобных ситуациях суд первой инстанции вынужден исследовать документы, свидетельствующие о возникновении, переходе прав на спорный объект, а в случае представления сторонами противоречащих друг другу по содержанию документов (например, лицензионных договоров) ¾ оценивать, какой договор имеет юридическую силу.

Изложенное ведет к затягиванию рассмотрения споров и снижению эффективности пресекательной функции.

Данная проблематика указывает на необходимость единого источника информации о правообладателях результатов интеллектуальной деятельности: «Рассмотрение споров об интеллектуальных правах часто затягивается из-за того, что стороны не могут предоставить необходимые данные, а доступ к реестрам государственных организаций, некоммерческих организаций, компаний или обществ по коллективному управлению правами затруднен. Между тем в интернет-пространстве уже есть инфраструктурные решения, которые позволяют преодолеть эту проблему».

Пример подобного решения, который может облегчить работу судов и повысить гарантированность защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, ¾ общественно-государственная блокчейн-инфраструктура РЦИС.РФ. Это огромная распределенная база данных о результатах творческой деятельности и правах на них под управлением общественно-государственной структуры (ООГО РЦИС). Записи об авторстве, переходе прав или спорах подтверждаются одновременно более чем 30 доверенными узлами сети, среди которых органы государственной власти, общества по коллективному управлению правами, медиахолдинги, институты развития, крупнейшие игроки креативной экономики, Суд по интеллектуальным правам. Благодаря применению блокчейна все данные сохраняются неизменными, а значит, историю того или иного объекта интеллектуальных прав нельзя удалить или фальсифицировать.

Сеть полезна не только правообладателю и бизнесу, но и правоприменителю. По словам заместителя председателя РЦИС Ирины Яковлевой, блокчейн-инфраструктура, ранее известная как проект IPChain, изначально была призвана объединить множество разрозненных реестров охраняемых объектов, принадлежащих ведомствам и компаниям: «Отсутствие полноценного доступа к информации, невозможность использования опции одного окна для получения соответствующих, полных и достоверных данных об объектах интеллектуальной собственности — все это тормозило развитие современного рынка интеллектуальной собственности в России и его цифровую трансформацию».

Формирование инфраструктуры оказалось возможным благодаря отсутствию правовых барьеров для создания единого «озера данных» в России и появлению технологии блокчейн, сама философия которой подразумевает прозрачность, доверие и экономическую эффективность. Возникнув по инициативе крупнейших игроков рынка, к 2021 году инфраструктура приобрела общественно-государственный статус. В координационный совет ООГО РЦИС вошли главы федеральных министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, культуры, высшего образования и науки.

Сеть РЦИС способна повысить эффективность всех судов, работающих с делами об интеллектуальной собственности, уверена Ирина Яковлева: «Если к нашей инфраструктуре вслед за Судом по интеллектуальным правам присоединятся Московский городской суд, Московский областной суд, Арбитражный суд города Москвы, это, безусловно, ознаменует принципиально новый этап цифровой трансформации судейского корпуса в столичном регионе, а затем, разумеется, послужит ориентиром для судебной системы всей страны, тем более что доступ к сети осуществляется на безвозмездной основе и не требует от судей особых компетенций в сфере IT».

Судьи получат доступ к колоссальному объему информации, которую можно использовать и как доказательство по делу, и просто как сведения, помогающие быстрее принять соответствующее решение, сводя к минимуму риск судебной ошибки. «Судья может зайти в систему прямо во время процесса и перепроверить представленные аргументы участников разбирательства», — пояснила Ирина Яковлева.

По сути, суды сами станут участниками рынка интеллектуальной собственности, получая информацию из сети РЦИС.РФ и загружая в сеть свои решения и постановления, тем самым оперативно оповещая рынок о статусе того или иного правообладателя или объекта интеллектуальной собственности.

С представителем РЦИС солидарна генеральный директор юридической компании IPCodex Наталья Полианчик. «Суды сейчас, видя, что речь в исковом заявлении идет об авторских правах, все чаще привлекают в качестве третьего лица РАО. Иных источников информации у них нет, и они не знают, где ее найти», — посетовала она.

Потребность в едином цифровом ресурсе о правообладателе результатов интеллектуальной деятельности более чем назрела, согласен профессор кафедры интеллектуальных прав ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ» Виталий Калятин. Но при этом он отметил, что «пока у судей в этой сфере дела не часто встречаются и наработать опыт им сложно. Судей нужно учить работать в цифровой среде».

Перспективы использования РЦИС судами высоко оценивает и директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства УПРАВИС Эрик Вальдес-Мартинес: «В судах часто возникает вопрос доказывания правомочий. Суды могли бы пользоваться сетью РЦИС.РФ в установлении надлежащих лиц, которые заявляют себя в качестве правообладателей, когда идет спор о праве. Еще один плюс в том, что это цифровая система и обратиться к данным можно оперативно».

УПРАВИС и сама давно стала узлом РЦИС.РФ. Так что Эрик Вальдес-Мартинес, как никто, понимает, насколько бы упростился процесс судебного разбирательства, если бы судьи могли увидеть всю необходимую информацию о произведениях изобразительного искусства и их правообладателях, не отходя от компьютера.

За счет подключения к РЦИС.РФ суды смогут также в значительной мере выполнить свои KPI по цифровизации без привлечения дополнительных бюджетных средств, в том числе и из-за снижения транзакционных издержек.

По итогам обсуждений на конференции представители судейского сообщества попросили представителя РЦИС.РФ провести серию консультационных встреч, чтобы получить необходимые компетенции для практической работы в блокчейн-инфраструктуре.

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