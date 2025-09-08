VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

«Спасская. Новые серии»: продолжение детективного сериала

editor
By editor
104
спасская детектив
Фото телеканала «Россия»

У следователя Анны Спасской (Карина Андоленко) новое дело: в Сочи появляется серийный убийца. Одна из жертв – сводная сестра Владислава Романова (Алексей Матошин), бывшего сокурсника Анны. Романов, сотрудник Следственного управления по Северо-Западному округу Москвы, в поисках серийного убийцы подключается к расследованию Спасской. Тем временем обнаруживается, что официально умерший в колонии бывший начальник уголовного розыска Сочи Сергей Емельянов (Александр Макогон) на самом деле жив и находится на свободе. Что же предпримет Спасская?

Карина Андоленко: «В новом сезоне у нас появится новый герой, который абсолютно перевернет внутреннюю жизнь Анны Николаевны Спасской. Посмотрим вместе со зрителем, поддастся она этому искушению или нет. Также у нее в жизни снова будет много испытаний, потерь и открытий».

Александр Черняев, режиссер: «Здесь смешение жанров: детектив, мелодрама иногда с комедийным уклоном. В новом сезоне у нас восемь детективных историй, появляются новые герои. Команда у нас отличная, актерский состав прекрасный, все мы друг друга понимаем с полуслова, все решается быстро, мы уже как большая семья».

В главных ролях Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Алексей Матошин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Дмитрий Ульянов, Александр Макогон, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко, Игорь Огурцов и другие. Режиссер – Александр Черняев.

