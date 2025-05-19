Спрос на книги о Владимире Жириновском вырос в несколько раз

В последнее время в сети активно обсуждают Владимира Жириновского — российского политического деятеля, который возглавлял Либерально-демократическую партию почти 30 лет, вплоть до своей смерти 6 апреля 2022 года. Книжный сервис Литрес выяснил, как изменился спрос на произведения об известном политике, а также на книги его собственного авторства.

В 2025 году (1 января — 15 мая) выручка (во всех моделях монетизации — поштучная продажа, Абонемент, Подписка) от книг о Владимире Жириновском выросла почти в 5 раз (471%) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Первое место рейтинга принадлежит произведению «Неистовый Жириновский. Политическая биография лидера ЛДПР» Александра и Максима Андреевых. В топ-3 также вошли «Афоризмы и цитаты В.В. Жириновского» Валерия Жиглова и книга, в которой содержится много интересных, но малоизвестных фактов, — «Вспоминая В.В. Жириновского» Луизы Гагут.

Фиксируется и всплеск интереса к произведениям, написанных самим политиком. Количество бесплатных взятий в 2025 году (1 января — 15 мая) увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024. Самой популярной стала книга «Главные заблуждения нашего времени». Вторая строчка — у «Хроник русской истории», а замыкает топ-3 «Запад против России».