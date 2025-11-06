Стали известны актеры озвучания комедийной сказки для всей семьи «Маша и Медведи»

Кинокомпания «Наше кино» при поддержке онлайн-кинотеатра Иви представила актеров озвучания комедийной сказки для всей семьи «Маша и Медведи».

Младшего из трех медведей озвучил известный видеоблогер и певец — Егор Шип. Для молодого артиста это первый опыт озвучания. «Это мой первый опыт озвучивания, и во время записи не сразу удалось полностью прочувствовать своего персонажа. Тембр каждого медведя чуть отличается — чем медведь старше, тем голос басистее. Я чуть больше проговаривал фразы в нос, такой подход родился в моменте. Мы уже что-то записали, я начал лучше понимать своего персонажа и даже какие-то реплики из начала решили переписать, чтобы работа звучала лучше», – делится впечатлениями видеоблогер.

Роман Постовалов, известный комик и актер, в фильме исполнил роль среднего медведя. «Мой медведь вечно спорит со своим младшим братом. Не могут даже договориться, какой пирог будут печь! Но, спасибо девочке Маше, она помогла мишкам прийти к согласию и объяснила, что ценнее родных людей у человека никого нет. Хотелось бы и нашим зрителям напомнить об этой простой истине», – говорит Роман о характере своего медведя.

Свой голос одному из главных героев киносказки подарил мастер дубляжа Диомид Виноградов — в его копилке более 700 проектов, включая фильмы «Довод», «Гарри Поттер», мультсериалы «Леди Баг и Супер Кот», «Гравити Фолз», а также мультфильмы «Мадагаскар» и «Монстры на каникулах». В будущей премьере Диомид сыграл старшего из трех медведей. «Я уже много лет работаю над озвучиванием различных персонажей. Но каждый раз это все равно волнительно, особенно, когда предстоит работа над такой культовой для многих поколений историей, как «Маша и медведи». Проект не полностью следует оригинальному сюжету, но от этого он не менее интересен. В истории возникают новые смыслы, шутки и фразочки понятные нынешнему поколению детей и подростков. Я постарался сделать все, чтобы эта картина понравилась как ребятам, так и их родителям. Надеюсь, что у нас получилось!» — отзывается о работе над проектом Диомид.

Помогать Маше снять злые чары с заколдованного младшего брата будут не только медведи, но и другие жители зачарованного леса. Николай Валуев — чемпион мира по боксу, политик и общественный деятель — озвучил Великана, к которому героиня отправится за волшебным гребнем. Сам Николай Валуев о своем персонаже говорит так: «Великан у нас добрый, это он только кажется грозным».

«Маша и Медведи» – по-новому раскрывает знакомую с детства сказку, добавляя современное звучание, но сохраняя главное: добро, дружбу и чудо, которое всегда побеждает.