Спрос на современную русскую прозу вырос на 21%

Книжный сервис Литрес фиксирует рост интереса к современной русской прозе в осенний период. Выручка от продажи книг в этой категории (во всех моделях монетизации) с сентября по ноябрь выросла на 21% по сравнению с летом и составила более 41 млн рублей. Самими популярными произведениями стали «A Sinistra | А Синистра | Левый Путь» Виктора Пелевина, «В начале было Слово – в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян и «Тума» Захара Прилепина. Топ авторов современной русской прозы возглавил Виктор Пелевин.

Жанр современной русской прозы осенью 2025 года демонстрировал устойчивый рост как в деньгах во всех моделях монетизации, так и в штуках (в поштучных покупках). Выручка данной категории выросла на 21% по сравнению с летом и на 14% по сравнению с осенью прошлого года и составила более 41 млн рублей. Рост поштучных покупок составил 15% и 19% соответственно.

Возглавила топ книг по выручке (в ppd, подписке и абонементе) новинка Виктора Пелевина «A Sinistra | А Синистра | Левый Путь» Виктора Пелевина (продано более 14 700 экземпляров в ppd). На втором месте – «В начале было Слово – в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян (продано более 3500 экземпляров). Замыкает тройку «Тума» Захара Прилепина. На четвертой строчке «Круть» Виктора Пелевина, вышедшая в 2024 году, на пятой – недавно экранизированный «Авиатор» Евгения Водолазкина.

Самым популярным автором осени (по выручке) стал Виктор Пелевин (позиция без изменений и этим летом, и прошлой осенью). На втором месте – digital-автор Литрес Ольга Назарова (3 место прошлой осенью и 2 летом). Замыкает тройку Дина Рубина (4 место летом и 2 прошлой осенью). Также в пятерку авторов вошли Маргарита Симоньян (осенью 2024 года – за пределами топ-100) и Катя Качур (рост в выручке на 70% год к году).

