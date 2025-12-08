Новый сезон ТВ-3 объединяет

ТВ-3 представил новый сезон на закрытой презентации в ДК «Кристалл». Вечер прошёл в коктейльном дресс-коде: фиолетовый пресс-волл с золотым тетраэдром-логотипом, камерная атмосфера и выступление группы «Винтаж», которая исполнила свои лучшие хиты в финале вечера. На презентации канал впервые показал ключевые проекты 2025–2026 годов, эксклюзивные материалы и элементы обновлённой визуальной стратегии канала.

Гостями светского мероприятия стали: Эвелина Блёданс, Олеся Фаттахова, Ирина Темичева, Анфиса Чехова, Лукерья Ильяшенко, Марина Ворожищева, Игорь Ознобихин, Денис Власенко, Юлия Волкова, Алексей Сухарев, Аида Мартиросян, Влад Кадони, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Карен Арутюнов, Светлана Марцинкевич, Маргарита Дьяченкова, Александра Никифорова, Кузьма Сапрыкин, Диана Милютина, Лина Джебисашвили, Александр Толмацкий, Ирина Безрукова, Михаил Кремер, Дарья Матвеева, Виолетта Чиковани, Анна Богомолова, Анжелика Стубайло, Иван Кокорин, Игорь Чехов, Виктория Железнова, Анна Палладий и многие другие.

Первым на сцене выступил генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов, который подвёл итоги года и обозначил стратегию развития. Он напомнил, что канал показывает стабильный рост — +26% по базовой доле, более +60% в дневном блоке будней и +31% в прайме выходных:

«Эти цифры — результат не случайностей и не удачи. Это следствие той большой работы, которую мы проделали вместе Александром Жаровым, Тиной Канделаки и конечно же моей командой: продюсерские группы, PR, маркетинг, промо, дизайн, digital. Канал сегодня строится как бренд с чёткой архитектурой, и в основе этой архитектуры — тетраэдр. Его грани — “Места силы”, “Супергерои” и прикладные проекты. И когда у канала появляется цельная стратегия и узнаваемая интонация, это начинает отражаться на всём вокруг. Это значит, что мы растём не только в цифрах, но и в репутации».

Константин также представил первый эксклюзив презентации — старт съёмок большого приключенческого проекта «Дубровский. Зорро в России». Гостям показали ролик и представили актёров, которые сыграют в проекте. Среди них: Олег Гаас, Александр Семчев, Сергей Городничий, Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Павел Сборщиков, Антон Богданов, Иван Иванович, Маргарита Аброськина, Алим Хоконов и Дарья Коныжева.

Генеральный продюсер канала также сообщил, что в новом сезоне усиливается прикладная линейка ТВ-3 — проекты о доме, семье и реальной повседневной жизни, среди которых лёгкая соревновательная программа о региональных кухнях «Гастро-экспедиция» с Михаилом Стогниенко; «Ремонт на миллион», честная экономика флиппинга; душевный тревел о традициях и вкусах «Дома вкуснее»; и «С батей на рыбалку» — доброе дорожное приключение отца и дочери.

Сериальную линейку и новые премьеры представила руководитель направления производства телефильмов Ольга Ермакова. Она подчеркнула, что ТВ-3 в последние два года выстроил собственную вселенную и расширил географию съёмок:

«Перед вами — постеры наших ключевых проектов. Это карта того, как ТВ-3 шаг за шагом строил свою оригинальную линейку и возвращал себе репутацию канала, у которого есть своё лицо и свои истории. Мы сознательно выходим за пределы привычной “столичной” картинки, чтобы в кадре появлялась живая, узнаваемая страна. Для нас важно, чтобы даже самые фантастические истории оставались про реальную жизнь. И чтобы за мистикой всегда стоял человек, его выбор, его боль, его надежда».

Ольга Ермакова представила сразу несколько премьер 2026 года — «Ангел», «Террикон», «Зов русалки», «Менталистка», «Колдунья», «Возвращенец» — и отметила, что канал продолжит развивать флагманские вселенные «Ронина», «Кордона» и «Лисы».

Маркетинговую стратегию ТВ-3 раскрыла директор по маркетингу Елена Голдаева, сделав акцент на айдентике и интеграции брендов в эфир:

«Наша айдентика — это не просто украшение эфира, а самостоятельный язык коммуникации. Логотип ТВ-3 в форме тетраэдра за последние два года стал полноценным героем нашего канала. Очень круто, что именно ТВ-3 стал первым телеканалом в России, создавшим для своих партнёров совершенно новый формат рекламы: мы интегрировали их прямо в логотип и соединили мир ТВ-3 с рекламными сообщениями клиентов. Мы создаём айдентику не как красивые заставки, а как настоящие истории для наших зрителей. Сейчас мы делаем ещё один важный шаг — вместе с Bubble Comics рассказываем новые истории любимых героев ТВ-3 в комикс-вселенной и создаём кроссовер по трём проектам канала, где персонажи встретятся, чтобы раскрыть новое дело».

Гостям впервые показали эксклюзивную обложку комикса «Союз трёх: Эксперимент Грина», а также представили новые цифровые кейсы, AR-механики и обновлённые id-пакеты.

Презентация завершилась показом роликов о премьерах и неформальным общением. Новый сезон ТВ-3 объединяет мистику, приключения, супергеройские истории и прикладные форматы в цельную экосистему, которая делает канал всё более узнаваемым и востребованным у зрителей и партнёров.