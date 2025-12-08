Клара Голицына: советский и российский художник

Клара Николаевная Голицына родилась 5 декабря 1925 года в Москве. Мать — Елена Андреевна Кастальева (1900—1973). Отец — Николай Павлович Разживин, в сентябре 1941 года погиб в ополчении под Ельней. С 1941 по 1943 год семья жила в эвакуации в Набережных Челнах.

В 1949 году закончила Московский полиграфический институт (художественно-редакторское отделение), получила диплом художника книги и уезжает по распределению в Сталинабад (Душанбе), где работает художницей в Таджикском Государственном издательстве (ТаджикГосИздат). Спустя два года, в 1951 году, возвращается в Москву и выходит замуж за актёра драматического театра Ивана Владимировича Голицына (1902—1980).

В 1962 году Иван Голицын ушёл из театра и Клара Голицына устраивается художницей в проектное бюро Центрального конструкторского бюро В.Н. Челомея иллюстрировать космические проекты.

В 1982 году Клара уходит из института и становится свободной художницей.

— Я не анализирую. Я живу и работаю на интуиции. Есть критики — пусть они осмысляют. Я же живу эмоциями, ощущениями. — К.Голицына

Клара Голицына является членом Московского Союза художников и членом Профессионально-творческого Союза художников и графиков (входящего в Международную федерацию искусств ЮНЕСКО).

— Главное – контакт с жизнью, но через элементы! — К. Голицына

Коллекции картин находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Московского музея современного искусства.

В этом году Кларе Николаевне исполнилось 100 лет.

Текст: биография — из открытых источников. Цитаты: интервью Художник Клара Голицына: «Я живу на интуиции»