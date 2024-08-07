Стали известны первые финалисты Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

Определены первые финалисты Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Это конкурс для молодых архитекторов, урбанистов и дизайнеров, который предоставляет возможность разработать проект благоустройства в одном из регионов России. В этом году очные этапы будут проходить с конца августа по октябрь в четырех регионах: Красноярском и Ставропольском краях, а также Тюменской и Оренбургской областях.

Заявочная кампания для Красноярского и Ставропольского краев завершена – экспертный совет хакатона «Города» отобрал 20 финалистов. Впереди их ждут работа с кураторами, мастер-классы и лекции, а также очные этапы работы в регионах. Второй этап заявочной кампании продлится до 5 сентября – подать заявку на участие в очных этапах, которые пройдут в Тюменской и Оренбургской областях, можно на сайте. Эти регионы впервые принимают у себя урбанистический хакатон «Города».

В Красноярском крае очный этап пройдет с 27 по 31 августа. Финалисты соберутся в Енисейске, чтобы разработать систему городских общественно-туристических маршрутов «Тропа святителя Луки». Курировать работу участников хакатона будут доцент МАРХИ, руководитель студенческой программы фестиваля уличного искусства МАРХИ Юлия Лисенкова и руководитель архитектурного бюро «Плотинка» Илья Полянских.

Александр Черников, директор Сибирского института развития креативных индустрий:

«Одна из глобальных задач креативных индустрий – развивать городскую среду, делая жизнь людей на этих территориях комфортнее. Эту же задачу решает хакатон «Города», очный этап которого пройдет и в Енисейске. Мы получим интересные предложения по усовершенствованию его облика, которые в перспективе будут реализованы. Для нас важно, чтобы обновлялась не только столица края, но и весь регион. К тому же Енисейск – город с уникальным локальным кодом и удивительной архитектурой, а значит, он имеет все шансы стать региональным центром архитектуры. Мы рассчитываем, что хакатон даст старт ежегодным мероприятиям, направленным на укрепление данной специализации города».

В Ставропольском крае очный этап хакатона пройдет с 6 по 11 сентября. Участники в командах будут разрабатывать проект креативного пространства для Дома молодежи в Ставрополе, который планируется открыть в следующем году. Курировать работу будет архитектор бюро KOSMOS, преподаватель архитектурного проектирования школы МАРШ Александр Аляев и ведущий архитектор бюро Osetskaya.Salov, партнер по вопросам молодежной политики и программ просвещения, член Союза Московских Архитекторов Ульяна Осипова.

Министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун: «Взаимодействие с АНО «Креативная экономика» откроет новые возможности для развития Ставропольского края. Мы с нетерпением ждём хакатон «Города», ведь перед участниками стоит важная задача: приложить руку к открытию Краевого Дома молодежи, который откроется в Ставропольском крае в 2025 году. Это пространство станет точкой притяжения для тысяч молодых ставропольцев, и мы уверены, что креативный подход участников хакатона поможет наполнить это место новыми смыслами и энергией».

В Тюмени очный этап пройдет с 7 по 11 октября 2024 года. Участникам предстоит разработать концепции благоустройства для въездной территории, им предстоит найти решения по обустройству мест для остановки и питания туристов и предложить идеи по использованию пространства для проведения крупных городских мероприятий. И завершится сезон очных этапов хакатона в Оренбургской области. Он будет проходить в Новотроицке с 14 по 19 октября, где будет разрабатываться концепция благоустройства кинотеатра «Сталь».

Финалистам предстоит защитить свои концепции перед жюри и представителями местной власти. Концепции победителей передаются в регионы для дальнейшей реализации.