Стартовали съемки нового сезона проекта «Горизонт приключений»

Это будет уже пятый сезон проекта о путешествиях по России собственного производства телеканала HDL. Его телевизионная премьера запланирована на осень 2023 года.

В этом году команда проекта отправилась на исследование легендарного Русского Севера, туда, где когда-то началась история нашей великой страны. Это – земля сказаний и легенд, великих городов и крохотных деревень, непроходимых лесов, чистых рек, озер и таинственного Белого моря. Программа путешествия насыщена яркими событиями, встречами и впечатлениями.

«Горизонт приключений» преодолеет маршрут в сотни километров, побывает в старинных русских городах, пройдет под парусом по реке Шексне, переночует в лесу в шалаше и проверит – может ли жизнь в нем считаться «раем», а также посетит знаменитые Холмогоры.

Ирина Дороган, генеральный продюсер тематических каналов «Ред Медиа»: «На съемки юбилейного пятого сезона «Горизонта приключений» мы отправляемся в Поморье — землю бескрайних лесов, сказочных озер и величественных рек. Уверена, что каждый выпуск нового цикла подарит зрителям незабываемые эмоции, ведь Русский Север — это неисчерпаемый источник идей для путешествий и приключений».

В программе путешествия: прыжки с парашютом, дог-трекинг, спуск в карстовую пещеру, встреча с белыми китами и многое другое. А погружение в историю и культуру региона пройдет посредством изучения его традиционных промыслов и ремесел, среди которых изготовление знаменитого вологодского масла и участие в строительстве традиционной поморской ладьи.

Одним из знаковых событий станет участие ведущего в восстановлении уникального исторического объекта – храма Рождества Христова в Вологодской области. Это единственное уцелевшее сооружение деревни, затопленной во время углубления Волго-Балтийского канала. Сейчас к нему можно добраться только по воде. Группа неравнодушных людей восстанавливает здание и планирует превратить его в уникальный храм, на верхнем ярусе колокольни которого будет установлен речной маяк. К волонтерам присоединится и ведущий проекта.

Ведущий нового сезона «Горизонта приключений» — Алексей Панфилов, артист театра и кино, известный по ролям в популярных сериалах «СашаТаня» и «Зацепка». Геолог по первому образованию, еще в студенческие годы он принимал активное участие в научных экспедициях, а также в многодневных туристических походах по Крыму и спусках на катамаранах и байдарках по горным рекам Карелии и Урала.

«Я заядлый путешественник: в России был в Сибири и на Урале, исколесил весь горный Алтай и всю европейскую часть страны; проехал пол Европы, чтобы научиться кататься на серфинге. Так что пляжный отдых – это не про меня. Я вообще люблю море, любое море. Оно меня манит! А на Белом море я еще никогда не бывал. Так что новый сезон «Горизонта приключений» лично для меня – это и возможность во всех смыслах окунуться в любимую водную стихию, и наконец-то познакомиться с чарующими и необузданными северными пейзажами. И, если повезет, увидеть китов!», − поделился Алексей Панфилов.

«Горизонт приключений» — это тревел-сериал о путешествиях по России, который вдохновляет зрителей на личное знакомство с природным, культурным и национальным многообразием нашей страны. В 2019 году съёмочная группа канала побывала на Алтае, в 2020-м — в Крыму, в 2021-м совершила путешествие на Крайний Север, а в 2022-м — в Дагестан.

В новом сезоне «Горизонта приключений» зрителей ждут восемь серий, хронометраж каждой — 24 минуты. Кроме того, новый сезон даст старт традиционной экологической инициативе телеканала HDL в одном из заповедников Поморья. Премьера в эфире телеканала HDL запланирована на декабрь 2023 года.

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